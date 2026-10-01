De la Herencia Hispana a la Oportunidad: Una Historia que Seguimos Construyendo

Por Daniel Garza, fundador y presidente de The LIBRE Institute

Cada mes de la Herencia Hispana celebramos de dónde venimos. Honramos las tradiciones que pasan de una generación a otra, los sacrificios de nuestros padres y abuelos, la comida, el idioma, la música, la fe y los lazos familiares que hacen únicas a nuestras comunidades.

Pero el Mes de la Herencia Hispana también debería ser un momento para reconocer lo que las familias latinas están construyendo hoy: un Estados Unidos más fuerte y más próspero.

En todo el país, los hispanoamericanos están inaugurando negocios, comprando viviendas, formando familias, sirviendo a sus comunidades y creando oportunidades que ayudarán a definir a la próxima generación. Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos muestran que los emprendedores hispanos son propietarios de millones de negocios en todo el país, incluidos más de cinco millones de negocios sin empleados remunerados.

Esos logros reflejan talento, determinación y sacrificio. También nos recuerdan que las oportunidades no surgen en el vacío.

En The LIBRE Institute, desde hace años nos hemos enfocado en las condiciones que permiten a las personas y a las familias perseguir su propia versión del Sueño Americano: la libertad, el estado de derecho, los derechos de propiedad, las oportunidades económicas y las instituciones que brindan a las personas el espacio necesario para trabajar, crear, invertir y construir.

Para muchas familias hispanas, estas ideas son mucho más que principios abstractos.

Son algo personal.

Nuestra comunidad incluye familias que llegaron a Estados Unidos desde países muy distintos y bajo circunstancias muy diferentes. Algunas vinieron en busca de oportunidades económicas. Otras dejaron atrás inestabilidad política o incertidumbre. Muchas simplemente buscaban algo que cualquier padre o madre puede entender: la oportunidad de brindarles a sus hijos más posibilidades de las que ellos mismos tuvieron.

Sus experiencias no son iguales, y América Latina tampoco puede reducirse a una sola historia política o económica.

Pero hay una lección que aparece una y otra vez en las historias de inmigrantes: las personas valoran la posibilidad de tomar sus propias decisiones sobre sus vidas.

La posibilidad de iniciar un negocio.

La libertad de practicar su fe.

La posibilidad de ser propietario.

La oportunidad de recibir una educación.

Y la confianza de que las reglas se aplicarán de manera justa y predecible.

Ese tipo de libertades es lo que permite que el esfuerzo se convierta en progreso.

El Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, fue creado para reconocer la historia, la cultura y las contribuciones de los hispanoamericanos. Su fecha de inicio también coincide con los aniversarios de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, seguidos poco después por los de México y Chile. Esa historia hace de este mes un momento especialmente apropiado para reflexionar tanto sobre nuestra herencia como sobre nuestras aspiraciones.

Nuestra herencia nos recuerda de dónde venimos. Las oportunidades ayudan a definir hasta dónde podemos llegar.

Este año también marca 15 años desde la fundación de The LIBRE Institute. Durante ese tiempo, nuestro trabajo se ha centrado en ayudar a las familias latinas a comprender mejor los principios y las herramientas prácticas que pueden ayudarles a construir un futuro más sólido, desde el emprendimiento y la educación hasta el conocimiento cívico y las oportunidades financieras.

Pero este aniversario no se trata realmente de una organización.

Se trata de las familias y comunidades cuyas aspiraciones continúan impulsando a Estados Unidos hacia adelante.

El dueño de una pequeña empresa que apuesta por una idea. El padre o la madre que trabaja dos empleos para que su hijo tenga más oportunidades. La familia que compra su primera vivienda y comienza a construir algo que podrá dejar a la siguiente generación. El estudiante que aprende un nuevo idioma mientras se prepara para una nueva carrera.

Esas historias también forman parte de la herencia hispana.

Al celebrar este mes, deberíamos reconocer no solo la riqueza de la cultura latina, sino también las cosas extraordinarias que las personas pueden lograr cuando cuentan con la libertad necesaria para perseguir sus aspiraciones.

La herencia hispana es una historia de perseverancia, familia, fe, trabajo y comunidad.

En Estados Unidos, también es cada vez más una historia de oportunidades.

Y quizá una de las mejores maneras de honrar esa herencia sea reconocer todo lo que se vuelve posible cuando las personas tienen la libertad de construir el futuro que imaginan para sí mismas y para sus familias.