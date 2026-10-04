Editorial: por John Erickson para Senador estatal

Para el puesto de senador estatal por el distrito 24 en las elecciones que culminarán el 3 de noviembre quedan dos finalistas: John Erickson y Brian Goldsmith. El puesto está vacante.

El Distrito se extiende desde las montañas de Santa Mónica hasta la península de Palos Verdes. Es el nuevo hogar de cientos de miles de personas que fueron desplazadas por los incendios forestales que devastaron el condado de Los Ángeles en 2025.

El distrito tiene alrededor de un millón de electores. Estas son las 10 ciudades más pobladas del distrito con su población al 1 de enero de 2026:

Torrance (143,363 habitantes), Santa Monica (94,237), Redondo Beach (68,460), Gardena (61,187), Rancho Palos Verdes (40,893), West Hollywood (35,283), Manhattan Beach (34,333), Beverly Hills (32,116), Calabasas (22,763) y Lomita (20,450).

En las primarias de junio para esta jurisdicción, Erickson terminó primero con 20.5% de los votos, seguido por Brian Goldsmith con 18.3%; los dos finalistas son demócratas.

Hasta el momento, Erickson ha recaudado $518,000 en su campaña contra $2.5 millones de Goldsmith, casi todo de su propio bolsillo.

El actual titular, Ben Allen debe abandonar la posición por la limitación de términos.

La Opinión considera que John Erickson es el mejor candidato para el puesto y recomienda a sus lectores votar por él.

John Erickson nació en Ripon, Wisconsin, en 1985.

Se graduó de la Universidad de Wisconsin Oshkosh con una maestría en Inglés y Estudios de la mujer, género y sexualidad,. Tiene una doble maestría y un doctorado en Historia de la Religión de la Claremont Graduate University.

En la actualidad, es concejal de la ciudad de West Hollywood (y su ex alcalde), función en la cual amplió programas para las personas sin hogar así como las protecciones para quienes rentan sus viviendas.

Erickson es el presidente para el período 2026-2027 de la California Contract Cities Association (CCCA), que engloba a más de 80 ciudades a lo largo del estado, con alrededor de 7.5 millones de residentes, y cuya misión es garantizar que los ayuntamientos locales puedan gobernar sin interferencia excesiva del estado.

Asimismo es el coordinador general (Chief of Staff) de la “Alliance for a Better Community”, una organización comunitaria angelina que desde 2000 se enfoca en los derechos de la comunidad latina, promoviendo la igualdad y la justicia social.

Anteriormente, fue el vicepresidente de Planned Parenthood Los Angeles. En esta posición, John desempeñó un papel importante para que California sea un estado santuario para la libertad reproductiva después de la decisión de la Corte Suprema de suprimir el derecho constitucional al aborto en junio de 2022.

Su trayectoria pública consiste en la transición de organizador comunitario y activista defensor a ejecutivo de organizaciones sin fines de lucro y finalmente a servidor público. En todas esas etapas, actuó por la defensa de los derechos de la gente más necesitada y su desarrollo como norte.

Así lo explicó en una entrevista “Hace años, en Ripon, Wisconsin, mi abuela me enseñó a entregarme a la comunidad. Y aquí estoy, al frente de la fila, diciendo: “Estoy aquí para ayudar”.

En 2000 fue electo concejal de West Hollywood con una plataforma de atención a los individuos que conforman los vecindarios, la elaboración de soluciones a los problemas de vivienda, incluyendo cuestiones de atención médica, y proyectos para los desamparados, en el proyecto llamado WeHo Cares .

Como alcalde, ha coordinado iniciativas estatales para promover nuevas leyes contra robos relámpago en negocios y lanzado una ordenanza contra la violencia armada.

Estos temas son similares a los que más afectan al Distrito 24.

Erickson además es activo en una gran cantidad de juntas, comités u organizaciones, entre electo, designado o voluntario.

Su foja de apoyos es considerable: tres de las cinco supervisoras del condado: Lindsey Horvath, Hilda Solis y Janice Hahn. La senadora estatal y veterana líder sindical María Elena Durazo. El congresista Robert García. Decenas de líderes comunitarios. Organizaciones de trabajadores como la Local 1014 del Sindicato de Bomberos del Condado de Los Ángeles, la Asociación de Enfermeras de California, la Asociación de Maestros de California, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de California, o Unite Here Local 11, con sus 32,000 trabajadores de la industria de la hospitalidad. Además, decenas de grupos como el Caucus Legislativo LGBTQ de California o el Sierra Club.

Se puede encontrar la lista completa aquí.

De ser electo, Erickson promete enfocarse en los problemas más urgentes de California. Encabeza su lista generar más ingresos para el estado a fin de seguir financiando servicios esenciales y luchar para que California sea más asequible para todos.

Se pondrá al servicio de la Legislatura en su afán de resolver la crisis de vivienda asequible que causaron las leyes llamadas Ellis Act y Costa Hawkins.

La primera, de 1985, permite a los propietarios abandonar el negocio del alquiler residencial retirando todas sus unidades del mercado, lo que significa el desalojo para los residentes existentes.

La segunda, la Ley de Vivienda de Alquiler Costa-Hawkins de 1995, limita el control local de alquileres y permite a los propietarios actualizar las tarifas a precios del mercado cuando un inquilino se marcha.

Sus planes ayudarán a avanzar políticas de consenso para reducir el crimen violento en todo el estado, mientras que al mismo tiempo propone mayores inversiones en el control de armas de fuego.

También se propone acelerar la reconstrucción de las áreas devastadas por los incendios de 2025, y una parte importante de su repertorio es el combate contra los crímenes de odio, con especial atención al antisemitismo y la transfobia.

La presencia de John Erickson en el Senado de California es necesaria; fortalecerá la labor de los pioneros que luchan por la población menos favorecida y avanzará las soluciones prácticas a cuestiones que afligen a la población general y a los más necesitados en particular.

Por todo ello, La Opinión recomienda votar por John Erickson para senador estatal por el Distrito 24.