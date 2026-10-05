Editorial: por Randall Winston para la Junta de Síndicos de Colegios comunitarios

Randall Winston es uno de los cuatro candidatos para el Asiento 6 de la Junta de Síndicos del distrito de Colegios comunitarios en el condado de Los Ángeles (LACCD), el mayor de Estados Unidos y que atiende a casi 200,000 estudiantes, en gran parte jóvenes inmigrantes, afroamericanos o latinos de bajos recursos. Sus nueve colegios tienen un presupuesto de casi 10,000 millones de dólares por año.

Desde enero de 2023, Winston es Vicealcalde de Infraestructura y Resiliencia Climática de la Ciudad de Los Ángeles, donde lidera iniciativas para promover la justicia ambiental y modernizar la infraestructura pública.

“Yo superviso la Junta de Obras públicas con sus cinco oficinas”, dijo en entrevista. “Saneamiento, Ingeniería, Servicios Viales, Administración de Contratos y Alumbrado Público”.

También es responsable del Departamento de Transporte y en general, se encarga de alinear las inversiones en obras públicas y transporte.

Winston se familiarizó con la problemática de la vivienda cuando, como Director Ejecutivo del Consejo de Crecimiento Estratégico de California dirigió inversiones ?por más de 1300 millones de dólares? en viviendas asequibles, revitalización comunitaria y alianzas laborales con colegios comunitarios de California.

Además, ayudó a desarrollar el primer Plan de Infraestructura de Capital de la Ciudad, que busca distribuir la inversión pública de manera más equitativa de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles en 2028

Apoya su candidatura un grupo nutrido de funcionarios, activistas y organizaciones comenzando con la alcaldesa Karen Bass, el ex gobernador Jerry Brown, la Federación del Trabajo del Condado de Los Ángeles, el partido Demócrata del condado, el sindicato SEIU 721, el Gremio de Profesores del LA College, la Supervisora del condado Hilda Solís y tres síndicos de la misma junta.

Sus aspiraciones de ganar los comicios apuntan a fortalecer y proteger al cuerpo estudiantil con desarrollo de servicios y ayuda financiera a estudiantes de bajos ingresos. Hace hincapié en la inseguridad habitacional que afecta a dos de cada tres estudiantes del LACCD. “Nadie aprende mientras le preocupa dónde va a dormir”, dice su campaña, y es cierto.

En entrevista con el Los Angeles Times, Winston enfatizó la importancia de ofrecer aprendizajes y “carreras sindicales que sostengan a la familia” y también de ampliar la inscripción de estudiantes de secundaria para que acumulen créditos universitarios.

De 44 años, Winston posee una licenciatura en Gobierno de la Universidad de Harvard, una maestría en Arquitectura de la Universidad de Virginia y un título en Derecho por la Facultad de Derecho de UC Berkeley.

La Opinión considera que las cualificaciones, experiencia, proyectos para el futuro y alianzas hacen de Randall Winston el mejor candidato y llama a sus lectores a votar por él en las elecciones que culminarán el 3 de noviembre.