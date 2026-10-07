Marco Rubio llama a Europa a “despertar de su largo letargo”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este miércoles en Atenas que la civilización occidental se encuentra “en un punto de inflexión” que podría conducir a su declive e instó a Europa a “despertar de su largo letargo”. A su juicio, Occidente ha perdido confianza en sus propios valores, logros y capacidades, una debilidad que, señaló, ha permitido a sus adversarios ganar influencia y poder.

“Nos encontramos en un punto de inflexión no solo en la historia de mi nación, sino de toda nuestra civilización”, afirmó Rubio en un discurso pronunciado a los pies de la Acrópolis. “O decidimos actuar ahora, o perderemos la oportunidad de actuar”, añadió. El funcionario sostuvo que Occidente llegó a avergonzarse de aquello que lo había hecho “excepcional”, desde su prosperidad hasta su historia y su identidad nacional.

Criticó además el debilitamiento de las industrias y los ejércitos occidentales, la apertura de las fronteras y la transferencia de competencias a organismos internacionales. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el Gobierno del presidente Donald Trump ha optado por actuar, con una política de recuperación del poder nacional, basada en el control de las cadenas de suministro y la reindustrialización.

Ve señales positivas

“Optamos por la búsqueda sin complejos del poder nacional: recuperar el control de nuestras cadenas de suministro críticas, reindustrializar nuestra economía, reconstruir nuestra defensa y luchar por el dominio de las tecnologías e industrias del futuro”, afirmó. “Hay una nueva competencia entre las grandes potencias. Hay vulnerabilidad, agresión, terrorismo, todo un universo de nuevas amenazas y ataques”, señaló Rubio, que llamó a “reconstruir nuestras instituciones y alianzas para hacer frente a estas amenazas juntos”.

En cuanto a Europa, Rubio -que se encuentra de gira por el Viejo Continente- dijo que ve señales alentadoras en todo el continente de lo que Washington espera “que sea el comienzo de un cambio generacional, un aumento vertiginoso en el gasto en defensa, una expansión en la manufactura y la producción”. “Creemos que Europa puede despertar de su largo letargo y reavivar el fuego que se encendió aquí hace milenios”, indicó.

Destacó que una “señal positiva” de que esto está sucediendo son el aumento del gasto europeo en defensa y la expansión de programas de producción y cooperación militar tras los compromisos adoptados por los países de la OTAN, cuya vigencia defendió. “Queremos ganar juntos. Debemos ganar juntos”, afirmó, al tiempo que rechazó la idea de que la relación entre Estados Unidos y Europa sea un juego de suma cero.