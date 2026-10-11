Zelenski responde a Trump: “Corresponde a nuestro pueblo elegir” presidente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, enfatizó este domingo que son los ucranianos quienes deben elegir a su jefe de Estado, un día después de que su par estadounidense, Donald Trump, reclamara un cambio de líder en el país. “Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, afirmó el mandatario ucraniano en una entrevista con el canal ABC.

Zelenski reveló que le comentó al equipo de Trump que, si Estados Unidos quiere que Ucrania celebre elecciones -las primeras desde que comenzó la invasión rusa en 2022- deben hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. “Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto al fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones”, dijo. “Por supuesto, estaremos dispuestos a aceptar cualquier decisión de nuestro pueblo”, agregó.

La Constitución ucraniana no permite la realización de elecciones en tiempos de guerra.

Trump criticó el sábado los ataques de Kiev contra refinerías rusas y opinó que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”. Dijo esto luego de anunciar el viernes un acuerdo entre Washington y Moscú para la compra masiva de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses a Rusia, en un intento por bajar los precios de este combustible antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

“Todo el mundo sabe”

Zelenski agregó que es fácil culpar a Ucrania de los altos precios de los combustibles, “cuando todo el mundo sabe que esto se debe a la guerra en Medio Oriente”, lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, a la que se han sumado choques entre hutíes y sauditas. A pesar de las declaraciones de Trump, el presidente ucraniano aseguró que sigue “contando con Estados Unidos para ayudar” a su país a poner fin a la guerra.

“Contamos con el compromiso del presidente (Trump) y de su equipo para detener a Putin (…) Es la clave para poner fin a esta guerra, y contamos con el apoyo estadounidense”, afirmó durante la entrevista con el programa “This Week”. “Y por supuesto, contamos con nuestros socios europeos, y espero que preservemos esta unidad, Europa y Estados Unidos”, agregó.

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