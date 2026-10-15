Abriendo Caminos, Forjando Futuros

Myrna Castrejón para la columna Somos L.A. de La Opinión

Myrna Castrejón para la columna Somos L.A. de La Opinión

Myrna Castrejón para la columna Somos L.A. de La Opinión Crédito: Impremedia

Por  Myrna Castrejón

Myrna Castrejón, Presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de escuelas chárter de California

Los Ángeles es una ciudad fundamentada en la ambición de quienes eligen forjar raíces en su medio, recientemente o por generaciones. Como Latinos, valoramos la educación como un peldaño esencial de superación personal y comunitaria. Cumplir a la altura de sus sueños es el compromiso sagrado de las escuelas públicas chárter –proveemos fundamentos académicos que abren acceso a un mejor futuro.

Rompiendo barreras, trazando nuevas trayectorias generacionales, y liderazgo personal, 16 escuelas chárter exceden el 83% de preparación universitaria entre sus alumnos Latinos; Green Dot, Alliance, Magnolia, y Valor destacan con resultados innegables, dignos de los sueños de nuestra comunidad.

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