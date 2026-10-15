Abriendo Caminos, Forjando Futuros

Myrna Castrejón, Presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de escuelas chárter de California

Los Ángeles es una ciudad fundamentada en la ambición de quienes eligen forjar raíces en su medio, recientemente o por generaciones. Como Latinos, valoramos la educación como un peldaño esencial de superación personal y comunitaria. Cumplir a la altura de sus sueños es el compromiso sagrado de las escuelas públicas chárter –proveemos fundamentos académicos que abren acceso a un mejor futuro.

Rompiendo barreras, trazando nuevas trayectorias generacionales, y liderazgo personal, 16 escuelas chárter exceden el 83% de preparación universitaria entre sus alumnos Latinos; Green Dot, Alliance, Magnolia, y Valor destacan con resultados innegables, dignos de los sueños de nuestra comunidad.