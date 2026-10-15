Fonseca, anda muy agradecido y feliz

Muchos artistas tienen países predilectos, además del propio. El de Fonseca es Ecuador, la primera nación a la que salió a tocar cuando comenzó su carrera.

La semana pasada dio un concierto en el estadio de la ciudad de Guayaquil; su show fue parte de una festividad que duró tres días.

“Desde entonces hemos venido siempre y a muchos lugares”, dijo en una conversación desde la capital ecuatoriana. “Me conozco este país de arriba a abajo […] A Ecuador le tengo un cariño inmenso”.

Esto sucede mientras Juan Fernando Fonseca —de 47 años—, el nombre completo del cantautor colombiano, se prepara para comenzar la quizá más ambiciosa gira de su carrera. El 24 de octubre comenzará el tour “Antes que el tiempo se vaya” en el estadio El Campín de Bogotá. De ahí partirá a otras sedes tanto de América Latina como de Estados Unidos, aún por anunciarse.

El nombre del tour está inspirado en el título de su disco más reciente, “Antes que el tiempo se vaya”, una producción que ya le valió una nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum tropical contemporáneo. Este premio se sumaría a los nueve galardones que le ha otorgado la Academia Latina de la Grabación a lo largo de su carrera.

Fonseca dice que desde hace algunos años ha estado escribiendo alrededor del tema de la gratitud.

“Porque me encanta escribir sobre eso, me encanta lo que genera, me encanta la buena onda que se siente en un escenario y en un concierto con temas alrededor de agradecerle a la vida, a la familia, al amor, a la tierra donde uno nació”, dijo “Y en este álbum, como que ese amor y esa gratitud se volcó hacia el tiempo”.

Contrario a lo que sucedió con “Tropicalia”, su disco anterior, “Antes que el tiempo se vaya”, no tenía un norte claro. Esta nueva producción tuvo un aire de libertad desde el principio, explicó el cantante.

“Pero me fui dando cuenta sin haberlo planeado”, dijo. “Me di cuenta ya al final, eligiendo el repertorio o eligiendo las canciones de todas las que había escrito, que el tiempo era una constante, que honrar el tiempo, agradecerle, era una constante”.

La premisa era agradecer a la vida, pero no de forma que podría sonar un tanto dramática, dijo, sino más como de vivir el presente.

“Desde que lancé el álbum […] empiezo a hablar de honrar el tiempo y de estar presente”, dijo. “Tengo muy presente ese mensaje, y eso ha tenido un efecto en mi vida increíble; hoy en día, como que con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, como que estoy con la sensibilidad a flor de piel”.

El disco, además de festivo y con ese tono optimista, incluye a varios invitados de mundos musicales diferentes, entre ellos el rapero Nanpa Básico, el rockero Juanes, el salsero Rubén Blades y los indie de Rawayana.

“Lo más bonito de los invitados es que no fue planeado”, dijo. “Todo fue como apareciendo en el camino durante este año y medio que hacíamos el álbum”.

El tema “Antes que el tiempo se vaya”, es la punta de lanza de este álbum, y es el corte que grabó con Juanes, “hermano de la música y de la vida”, dijo. Otros de sus invitados son Manuel Medrano y Río Roma. Todos ellos, junto con él, le cantan al amor, a la familia, a los amigos y a la vida.

Lo que resta de 2026 estará entre planes para la gira, nominaciones y conciertos en Sudamérica. Luego, en 2027 todo seguirá bastante movido con la gira internacional.

“Así que la verdad que hay muchas cosas bonitas pasando”, dijo Fonseca. “Felices, felices, preparándonos para el 2027”.