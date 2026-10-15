La Opinion, pilar de la verdad para nuestra comunidad

Miguel Santana, presidente y director ejecutivo de la California Community Foundation (CCF)

Felicidades a La Opinión por un siglo en la comunidad. Al reflexionar sobre por qué somos integrales a esta ciudad, pienso en sus orígenes, entre los latinos, que fundaron El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles.

En los 4.8 millones de latinos que forman casi la mitad de la población de este condado. En nuestra cultura, que se ha mezclado de forma indeleble con la local a través de la música, la comida y el arte. En tantos aspectos somos Los Ángeles: el éxito de esta región está entrelazado con el nuestro.