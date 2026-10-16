Dave Roberts, Manager de los Dodgers

Yo simplemente pienso que un diario como La Opinión, el poder mantenerse por 100 años, es mucho tiempo en su misión de cubrir las noticias [en el sur de California]. Personalmente, tengo mucho respeto por la publicación. Me parece que La Opinión ha impactado las vidas de muchas personas en nuestra comunidad. En mi opinión, las cosas que logran superar los desafíos del tiempo son realmente muy importantes. Cien años de éxitos conseguidos es algo muy importante y creo que ofrecer información y compartir historias siempre es algo bueno.

