Latinos: La fortaleza de Los Ángeles

Adam Schiff para la columna Somos L.A. de La Opinión

Adam Schiff para la columna Somos L.A. de La Opinión

Adam Schiff para la columna Somos L.A. de La Opinión Crédito: Impremedia

Por  Adam Schiff

Adam Schiff, Senador

Los latinos son la fuerza vital de Los Ángeles. Nuestra comunidad ha contribuido a la ciudad durante generaciones, desde los trabajadores que construyeron sus edificios hasta los empresarios que impulsan su economía. La cultura latina enriquece la vida de todos los angelinos y fortalece el tejido social de nuestra ciudad. A medida que celebramos el centenario de La Opinión, reconocemos el papel fundamental que los latinos han desempeñado en la historia y el futuro de Los Ángeles.

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