Latinos: La fortaleza de Los Ángeles

Adam Schiff, Senador

Los latinos son la fuerza vital de Los Ángeles. Nuestra comunidad ha contribuido a la ciudad durante generaciones, desde los trabajadores que construyeron sus edificios hasta los empresarios que impulsan su economía. La cultura latina enriquece la vida de todos los angelinos y fortalece el tejido social de nuestra ciudad. A medida que celebramos el centenario de La Opinión, reconocemos el papel fundamental que los latinos han desempeñado en la historia y el futuro de Los Ángeles.