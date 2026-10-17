Houston: el tiempo para hoy sábado 17 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este sábado 17 de octubre contarácon cielos despejados y apenas presencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 73 grados Fahrenheit (23ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 2 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:24 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 18:49 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 10.56 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Sin embargo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se mueve entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La humedad de Houston suele ser bastante alta debido a su ubicación cerca del Golfo de México. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, aunque tal vez puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que no es beneficioso para las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

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