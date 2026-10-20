El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 20 de octubre indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 85% y se esperan más nubes que claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 13.67 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:22 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:49 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes escasas con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 84 grados Fahrenheit (21 y 29ºC). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 25%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami comprende del final de la primavera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no muy cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también se incremente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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