Austin: el tiempo para hoy miércoles 21 de octubre

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, tendremos cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 4.35 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1021.3 hPa, una medición que irá constante a lo largo de la jornada. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:37 h y el crepúsculo será a las 18:54 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 57 y los 88 grados Fahrenheit (14 y 31 grados Celsius).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

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