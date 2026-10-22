Maye, romanticismo en dos idiomas

Maye estaba dormida cuando la Academia Latina de la Grabación estaba leyendo la lista de los nominados para su próxima ceremonia de premiación. El nombre de esta cantautora estaba incluido.

“Qué pena decírtelo, pero estaba dormida porque aquí en Los Angeles eran las seis de la mañana”, dijo. “Entonces me despertó mi mánager que me llamó para darme las buenas noticias porque yo estaba en el quinto sueño”.

María Alejandra Osorio, nombre real de Maye, recibió una nominación —la primera de su carrera—, en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Esto sucede luego del lanzamiento de su álbum debut, “Música para abrir el cielo”.

La sorpresa es aún mayor porque Maye ha tenido una prolífica carrera como compositora; escribió canciones como, “¿Dónde es el after?”, de Rawayana, que recibió una nominación al Álbum del Año, y “La frontera”, de Viniloversus, también nominado a Mejor Álbum de Rock,

Sin embargo, siempre había lanzado sencillos, y fue hasta que estrenó “Música para abrir el cielo” cuando su carrera tomó otro rumbo. Pero no sin antes sortear una serie de obstáculos.

“Me demoré en sacar el disco porque estaba pasando por varios procesos personales y también cambios en mi equipo”, dijo. “Al final todo se tomó el tiempo que tenía que tomarse y yo siento que la música en sí siempre tiene como que su propia vida. Ella va decidiendo cuándo es que va a salir; creo que todo pasó en el momento perfecto, pero sí fueron como varios obstáculos que tuve que enfrentar”.

Al final, resultó un disco fuertemente influido por las dos culturas en las que ha crecido, la estadounidense y la latina. Maye emigró de Venezuela a este país a los dos años de edad y se estableció en Miami, donde convivió con inmigrantes como ella que muchas veces tenían el español como primer idioma.

Maestros como Celia Cruz, Los Panchos, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal inspiraron en ella el estilo etéreo, sutil y romántico de sus canciones.

Y fue su papá quien la empujó a escribir en español, el idioma que predomina en sus temas. Él fue quien le sugirió que hiciera canciones en su lengua materna, y aunque al principio fue un reto, ahora es un ejercicio natural en su música catalogada como indie pop, pop alternativo y pop latino sutil.

“Descubrí que me gustaba mucho el español también porque me expresaba de diferentes formas”, dijo. “Fue como una sorpresa, una grata sorpresa también darme cuenta de que es como un súper power que puedo usar al escribir en ese idioma”.

El tema del amor es también una constante en sus canciones, y esto se lo debe a la forma en que vive, a la música que escucha y a la gran influencia que tiene ese tema en sus composiciones.

El grupo de canciones que incluyó en su disco debut fueron temas que había trabajado desde hace mucho tiempo con diferentes colaboradores, entre ellos Scotty Dittrich y Mick Coogan.

“Es como que escoger las canciones, estar en el modo del álbum, construir un mundo sónico que tenga sentido”, dijo.

El 12 de noviembre, la Academia entregará el Latin Grammy en una ceremonia en Las Vegas. Maye promete estar bien despierta para entonces.