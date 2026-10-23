Total Wireless conecta a emprendedores y clientes a través de Tu Número Unlimited y Mercadito Local

Todo pequeño negocio nace de una pasión y una idea. Recientemente, Total Wireless ayudó a emprendedores hispanos locales a convertir esa visión en un crecimiento real a través de Tu Número Unlimited, una campaña creada para conectar a los negocios de la comunidad con nuevos clientes.

Como parte de esta iniciativa, Total Wireless financió publicidad hiperlocal, que incluyó anuncios digitales, exhibidores en tienda y perfiles con código QR, para dar mayor visibilidad a los dueños de negocios locales. Para llevar la campaña directamente a la comunidad este mes, Total Wireless organizó Mercadito Local, una serie de mercaditos comunitarios por cuenta de la marca en Chicago, Dallas, Los Ángeles y Nueva York, que les dio a los vendedores acceso directo al flujo de clientes de cada zona.

En los cuatro mercados participaron 15 negocios de propietarios latinos, con propuestas que van desde experiencias culinarias y servicios para el hogar hasta bienestar y tiendas especializadas.

“Nuestras tiendas están arraigadas en las comunidades a las que servimos, y esta campaña nos da una forma directa de apoyar a los emprendedores que hacen únicas a esas comunidades”, dijo Susie Corona, vicepresidenta asociada y directora de Marketing y Estrategia de Marca de Verizon Value. “A través de Tu Número Unlimited y Mercadito Local, estamos ayudando a los emprendedores latinos a conectar con nuevos clientes y compartir sus historias, y nos enorgullece apoyarlos durante todo el año”.

Negocios como Tamale Mami, en Chicago, recibieron apoyo de Total Wireless para conectarse con la comunidad e incrementar su clientela. (Cortesía Total Wireless) Crédito: Cortesía

Conoce a los negocios participantes

Chicago: Entre los negocios participantes estuvieron Tamale Mami, Chef Roberto Vergara, Almita’s Kitchen, Garden Help with Jackie y The Marinated Kitchen, con propuestas que abarcan desde experiencias culinarias y servicios de comidas hasta jardinería y productos alimenticios especializados. “Los tamales son una forma de expresar amor en la cultura latina, pero viviendo en Chicago, la inspiración está en todas partes. Crear Tamale Mami fue una manera de honrar las raíces de mi familia y, al mismo tiempo, darle un toque local y atrevido a la comida callejera tradicional. Construir un pequeño negocio requiere estar siempre conectado, y contar con aliados confiables como Total Wireless nos mantiene conectados con nuestra comunidad, nuestro equipo y nuestros clientes todos los días”, dijo Megan Bustamante, fundadora y propietaria.

Dallas: Con Leche, Cookie Whipped, Cattleman Cleaning Services, Seamless Spark Permanent Jewelry y Azucar Bakery mostraron las diversas formas en que los emprendedores locales sirven a las comunidades de toda el área de Dallas-Fort Worth.

Los Ángeles: Leggo’s Kitchen, iSwimLA, Rooted Matcha, Brujas Bakery y Club Mascota destacaron la variedad de negocios hispanos en Los Ángeles, con propuestas de comida, bienestar y estilo de vida.

Nueva York: For You by Me (Ellison M), The Coquito Lady, Where Are We Going, Whipp Desserts, NYC Tango Collective y Madrina Vegana.

NYC Tango Collective es otro de los 16 negocios latinos que participaron en las iniciativas Tu Número Unlimited y Mercadito Local de Total Wireless. (Cortesía Total Wireless) Crédito: Cortesía

Un compromiso durante todo el año

Mercadito Local es solo un ejemplo de cómo Total Wireless sigue invirtiendo en las comunidades a las que sirve. A través de iniciativas como Tu Número Unlimited, la marca está creando más oportunidades para que los emprendedores latinos se den a conocer, y al mismo tiempo facilita que los consumidores se mantengan conectados con los negocios locales de su vecindario.

Cómo apoyar: Total Wireless te invita a apoyar a los pequeños negocios durante el resto del mes: visita los negocios participantes, síguelos en sus redes sociales y compra local. Para más información, visita totalwireless.com.