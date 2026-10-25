Ucrania restablece su conexión al sistema Starlink de SpaceX

Ucrania anunció que volvió a tener una “conexión estable” al sistema Starlink de SpaceX, indispensable para su defensa aérea, después de días de velocidad limitada en un contexto tenso con el gobierno de Estados Unidos.

Ucrania depende en gran medida del sistema de comunicaciones satelitales Starlink, para cuestiones civiles, y de su versión militar Starshield para defenderse de los drones y misiles rusos. El sistema es de la empresa norteamericana SpaceX, del magnate Elon Musk.

“Los sistemas de vigilancia del Ministerio de Defensa están registrando una reanudación de la velocidad de Starlink/Starshield. Observamos una velocidad superior a los 400 km/h. La conexión es estable”, indicó el ministro ucraniano de Defensa, Yevgueni Jmara, en un comunicado.

“Esto es importante ante todo para nuestro frente, para nuestros militares, el funcionamiento de los drones, la logística y las comunicaciones”, añadió.

Desde hace varios días, Ucrania se venía quejando de una limitación de velocidad de los terminales Starlink más allá de los 160 km/h, lo que limitaba sus capacidades para emplear ciertos drones.

La advertencia de Musk: “Ucrania colapsaría”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Washington de esa ralentización, y de no haber avisado previamente a Kiev de la llegada de misiles rusos.

La Casa Blanca y el propio Musk desmintieron haber limitado esos sistemas satelitales.

Musk acusó a Ucrania de violar los términos de servicio de Starlink al utilizarla en “bombardeos ofensivos con drones para matar gente”, pero luego señaló que esa restricción se removió.

“Starlink es crítico para la defensa de Ucrania por ser el único sistema que no puede ser bloqueado o destruido, al menos por ahora“, escribió Musk en X.

“Si Starlink fuera apagado, la línea de frente ucraniana colapsaría de inmediato”, agregó Musk, quien ha dicho que cualquier interrupción en el servicio es responsabilidad del gobierno estadounidense, no de SpaceX.

La perturbación se produjo en un contexto tenso entre Washington y Kiev. El gobierno estadounidense tuvo en las últimas semanas varios gestos de acercamiento a Rusia, como el acuerdo energético para que Moscú suministre diésel al mercado norteamericano.

gs (afp, reuters)

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