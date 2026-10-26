Hutíes lanzan misil contra aeropuerto internacional de Riad

El portavoz de los hutíes en Yemen, Yahya Saree, afirmó este lunes (26.10.2026) que el grupo lanzó “con éxito” un misil contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, horas después de que coalición militar liderada por Arabia Saudita informó del derribo de un proyectil contra la capital saudí.

“Nuestras fuerzas armadas han atacado con éxito el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, utilizando un misil balístico que alcanzó su objetivo con precisión”, dijo Saree en su perfil de Telegram.

El portavoz de los hutíes además reivindicó un ataque con drones y misiles contra “las estaciones de bombeo de petróleo crudo del oleoducto Este-Oeste”, en Arabia Saudita, y dos posiciones militares del Ejército saudí en el sur de Yemen.

Según Saree, “estos ataques causaron decenas de bajas en las filas enemigas, además de provocar la destrucción e incendio de varios vehículos militares y depósitos de armas”.

Previamente, la coalición militar liderada por Arabia Saudita que interviene en Yemen desde 2015 afirmó este lunes haber derribado un misil lanzado por los rebeldes hutíes contra Riad.

Arabia Saudita destruyó misil “lanzado por la milicia hutí”

El portavoz militar de la alianza, Turki al Maliki, indicó en su cuenta de X que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron un misil “lanzado por la milicia hutí” contra Riad, sin dar más detalles sobre el operativo.

La coalición también aseguró haber destruido dos plataformas de misiles balísticos en Saná, la capital de Yemen y bajo el control de los hutíes.

“Una de las plataformas fue utilizada en el lanzamiento del misil balístico contra Riad”, apuntó el portavoz.

En las últimas semanas, los rebeldes hutíes -aliados de Irán- han lanzado cientos de ataques contra instalaciones energéticas y civiles de Arabia Saudita -como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde han muerto y resultado heridas decenas de personas en octubre-, al tiempo que la coalición realiza bombardeos constantes en Yemen.

mg (efe, reuters)

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