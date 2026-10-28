Center for Rheumatology se expande a tres ubicaciones en Los Ángeles

Center for Rheumatology, dirigido por su fundador y director ejecutivo, el Dr. Arash Horizon, ha pasado de tener una única sede original en Los Ángeles a contar con tres ubicaciones, incluidas las de Encino y North Hollywood. Esta expansión acerca la atención reumatológica especializada a los pacientes de toda el área de Los Ángeles.

Los reumatólogos certificados que integran el centro ofrecen diagnóstico y tratamiento personalizado para una amplia gama de afecciones que afectan a las articulaciones, los músculos, los huesos y el sistema inmunológico. Entre ellas se incluyen la artritis reumatoide, el lupus, la gota, la osteoporosis, la osteoartritis y otras enfermedades reumáticas.

En la sede de Encino, los médicos de habla hispana, la Dra. Raz Khavari y el Dr. Charles Weidmann —junto con el resto del personal— se aseguran de que los pacientes que prefieren comunicarse en español se sientan cómodos y respaldados durante todo su proceso de atención. Desde la programación de citas hasta el análisis de los síntomas y los planes de tratamiento, el equipo ayuda a los pacientes a plantear sus dudas, comprender sus opciones y afrontar sus visitas con mayor confianza.

Center for Rheumatology combina planes de tratamiento personalizados con un enfoque centrado en la atención compasiva y el apoyo continuo. Todas sus sedes ofrecen una experiencia centrada en el paciente, contando con recursos de diagnóstico como radiografías digitales, pruebas de densidad ósea, análisis de laboratorio y ecografías musculoesqueléticas, además de ofrecer terapia de infusión.

Para obtener más información sobre Center for Rheumatology, sus médicos y los servicios disponibles, visite centerforrheumatology.com/EncinoEsp. Si desea realizar consultas sobre la atención en la sede de Encino —ubicada en 16133 Ventura Boulevard, Suite 360, Encino, CA 91436—, puede llamar al 818-650-3142.

Acerca del Center for Rheumatology

Center for Rheumatology es un centro médico dirigido por especialistas, dedicado al diagnóstico y tratamiento de afecciones reumáticas y autoinmunes. Fundado por el Dr. Arash Horizon, el centro reúne a reumatólogos certificados y a un equipo de atención multidisciplinario para brindar tratamientos personalizados, ayudando a los pacientes a gestionar sus afecciones y mantener su calidad de vida.