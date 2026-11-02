Reduce desde hoy el costo de energía de tu hogar





Cómo reducir tus facturas de electricidad con mejoras sencillas, como instalar láminas para ventanas, sellar filtraciones de aire y usar un termostato inteligente. Además, una o dos llamadas podrían ayudarte a ahorrar aún más.

Las facturas de electricidad se están disparando. Estas sencillas medidas de ahorro energético en el hogar pueden ayudar a minimizar el impacto en tu bolsillo.

By Courtney Lindwall

He aquí una buena noticia: con el paso del tiempo, los electrodomésticos y los sistemas de iluminación de nuestros hogares se han vuelto más eficientes desde el punto de vista energético. Hace veinticinco años, solo los refrigeradores consumían cerca del 14% de la electricidad utilizada en un hogar promedio. Para 2020, esa cifra se había reducido al 8%, según datos de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos. Esta misma tendencia positiva se observa en los aparatos de aire acondicionado, las secadoras de ropa y los lavavajillas, a pesar de que estos equipos han ganado en capacidad y prestaciones.

A pesar de estos avances, cuando llega el momento de pagar las facturas mensuales, quizás no parezca que estés obteniendo un respiro. Los aumentos en las tarifas de electricidad siguen superando la inflación y más de la mitad de los estadounidenses afirma haber hecho sacrificios para pagar sus facturas de servicios públicos en los últimos dos años, según una encuesta nacional representativa de Consumer Reports realizada en la primavera de 2026 entre 2,003 adultos en Estados Unidos. Entre esos sacrificios están reducir gastos no esenciales, ajustar el aire acondicionado o la calefacción a temperaturas incómodas e incluso gastar menos en alimentos.

El problema no va a desaparecer: se espera que el precio de la energía siga aumentando debido a una compleja red de factores, entre ellos la proliferación de centros de datos que consumen grandes cantidades de electricidad y, en parte a causa de intensas tormentas e incendios forestales provocados por el clima, la necesidad de realizar costosas reparaciones en nuestra envejecida infraestructura de la red eléctrica.

Pero no pierdas el ánimo. Existen cambios sencillos que puedes llevar a cabo para reducir unas facturas que resultan abrumadoras. Sigue leyendo para conocer más de una docena de formas de ahorrar a partir de este mismo momento: desde proyectos rápidos que puedes hacer tú mismo, hasta ahorros que conseguirás con solo hacer una llamada telefónica. Y si estás considerando una inversión mayor a largo plazo, te ofrecemos asesoramiento sobre proyectos como la instalación de una bomba de calor o paneles solares, así como la elección de electrodomésticos más eficientes desde el punto de vista energético.

Haz una llamada y empieza a ahorrar

Dedicar tiempo a realizar algunas llamadas telefónicas o investigar un poco en línea puede ayudarte a ahorrar dinero. Aquí te explicamos cómo:

Programa una auditoría energética para identificar los puntos problemáticos que te están costando dinero. Los áticos con corrientes de aire, los marcos de puertas que no sellan bien y los sistemas de calefacción ineficientes pueden provocar un gran desperdicio de energía; sin embargo, no siempre es fácil detectarlos por cuenta propia. Es ahí donde resulta útil una inspección realizada por un auditor energético certificado. Estos profesionales pueden ayudarte a priorizar las mejoras de eficiencia energética en tu hogar, desde medidas económicas como sellar las ventanas hasta proyectos más grandes, como mejorar el aislamiento.

Muchas empresas de servicios públicos y organizaciones sin fines de lucro ofrecen estos servicios de forma gratuita. Rhode Island Energy, por ejemplo, brinda una auditoría a domicilio sin costo a los clientes que cumplen con los requisitos. En Iowa, el programa Green Iowa AmeriCorps (financiado por el gobierno federal) ofrece el mismo servicio a los residentes del estado.

Planifica el uso de tus electrodomésticos para aprovechar las tarifas de horas de baja demanda. Algunas compañías de servicios públicos ofrecen planes opcionales basados ​​en el “horario de consumo”, que aplican tarifas eléctricas más bajas cuando la demanda es menor (por ejemplo, durante la noche) y tarifas más altas en los periodos de mayor demanda, como al mediodía, cuando el uso del aire acondicionado suele ser más intenso.

Al suscribirse a estos planes, los usuarios pueden reducir sus gastos utilizando electrodomésticos (como lavavajillas y secadoras) durante la noche, y concentrando la mayor parte de la climatización (refrigeración o calefacción) en las horas de baja demanda. De hecho, según una encuesta de Consumer Reports, el 12% de los estadounidenses afirma que sus hogares ya están inscritos en estos programas.

Si te cambiaras al plan de tarifas según el horario de uso (time-of-use plan) de ConEd en el área metropolitana de Nueva York, y lograras que el 75% de tu consumo eléctrico mensual habitual (de unos 900 kWh) se concentrara en las horas de menor demanda, podrías ahorrar cerca de $200 durante los cuatro meses más cálidos, que es cuando el consumo de electricidad suele ser mayor.

Pero ten cuidado: si optas por uno de estos planes, deberás vigilar de cerca las horas en las que consumes más energía. Podrías terminar pagando más si utilizas electrodomésticos u otros aparatos eléctricos durante las horas de mayor demanda o de demanda máxima. (Algunas compañías eléctricas aplican estructuras de precios similares, basadas en el horario, a todos sus clientes durante las temporadas de alta demanda —generalmente en verano—, por lo que conviene revisar tu factura o consultar con tu proveedor de servicios eléctricos).

Independientemente de si tu compañía de servicios públicos ofrece o no una tarifa según el horario de consumo, evita ajustar el termostato a temperaturas demasiado altas o bajas. En invierno, baja el termostato unos grados y utiliza mantas para abrigarte; así, el sistema de calefacción no tendrá que esforzarse tanto. Durante los meses más calurosos del verano, ajusta el termostato a una temperatura ligeramente más alta. Esta es una de las formas más eficaces de ahorrar, ya que, según Energy Star, la calefacción y la refrigeración representan aproximadamente la mitad de los costos energéticos en la mayoría de los hogares.

Aprovecha la energía solar a un costo asequible. Los proyectos solares comunitarios generan electricidad a partir de instalaciones solares cercanas y la venden a la red eléctrica. Si te suscribes a uno, recibirás créditos en tu factura de electricidad, lo que puede suponer un ahorro anual de entre el 5% y el 15%, según la organización sin fines de lucro Rewiring America. Algunos proyectos solares comunitarios no cobran cuota de suscripción. Busca en internet el término “energía solar comunitaria” o localiza un proyecto en tu zona a través de la base de datos de energía solar comunitaria de EnergySage. Constantemente surgen nuevos proyectos.

Si no hay proyectos disponibles cerca de ti, pero aún te interesa una opción de energía solar más asequible, también puedes considerar alquilar paneles solares para tu hogar. En esta modalidad, la empresa de energía solar es la propietaria del equipo instalado en tu tejado y se encarga de su mantenimiento; a cambio, tú obtienes los beneficios de la energía renovable mediante un pago mensual, evitando así realizar una gran inversión inicial.

Realiza mejoras sencillas por ti mismo

Cuando se trata de ahorrar energía, los pequeños cambios pueden sumar mucho. Además, el costo de muchas mejoras de eficiencia energética, grandes o pequeñas, puede calificar para créditos fiscales estatales y programas de reembolso de las compañías de servicios públicos. (Aquí encontrarás una base de datos útil sobre incentivos para la eficiencia energética, organizada por estado, elaborada por la Universidad Estatal de Carolina del Norte).

Cámbiate a bombillas LED. Las bombillas LED, altamente eficientes, consumen un 90% menos de energía que las tradicionales. Sin embargo, según la EIA (Administración de Información Energética de Estados Unidos), solo un tercio de los hogares estadounidenses utiliza iluminación LED en la totalidad o en la mayor parte de sus espacios interiores. Si aún usas bombillas tradicionales en casa, sustituirlas es una excelente idea.

Tienes opciones: la gran mayoría de las bombillas disponibles en el mercado hoy en día son LED; incluso es posible encontrar modelos atractivos diseñados para lámparas o accesorios específicos. Hace unos años, Robin Saidov, de Weston (Connecticut), reemplazó 50 bombillas incandescentes en su hogar. Gracias a ello, su familia logró un ahorro de $100 mensuales en la factura eléctrica, recuperando la inversión inicial antes de que terminara el año. “Las luces de mi cocina permanecen encendidas 11 horas al día; solo con cambiar esas seis bombillas, consigo un ahorro de unos $30 dólares”, comenta.

Sella las filtraciones de aire. Una parte considerable de la energía destinada a la calefacción y refrigeración de un hogar se pierde a través de orificios y rendijas que a menudo pasan desapercibidos. Al aplicar masilla o sellador en los huecos alrededor de los zócalos, las ventanas y las puertas, y al añadir más material aislante, es posible reducir los gastos energéticos totales en aproximadamente un 11%, según estimaciones gubernamentales. Hace algunos años, Seamus Nally, de Fort Collins (Colorado), invirtió menos de $100 en colocar burletes en sus ventanas y cerca de $2,000 en añadir aislamiento a su ático; logró recuperar la inversión en unos 30 meses. “Noto una mayor diferencia en mis ahorros durante los meses de frío”, comenta.

Recarga tus baterías. Las baterías recargables pueden costar fácilmente el doble que las de un solo uso, pero pueden recargarse y reutilizarse cientos de veces. Usa baterías recargables en dispositivos que consumen muchas baterías, como los controles de videojuegos y los juguetes.

Instala un termostato inteligente. Un termostato inteligente te permite ajustar la temperatura de tu hogar directamente desde tu teléfono móvil, lo que facilita la reducción de los gastos de calefacción y refrigeración. Puedes ajustar un termostato inteligente incluso cuando no estás en casa, programando los horarios de funcionamiento de la calefacción o el aire acondicionado. Algunos modelos utilizan sensores de movimiento y los datos de ubicación de tu teléfono para detectar si estás en casa, e incluso pueden aprender tus preferencias con el tiempo. Un modelo con certificación Energy Star puede reducir tus facturas de calefacción y refrigeración en una media del 8%.

¿Estás pensando en comprar un termostato inteligente? Aquí tienes dos opciones en diferentes rangos de precios.

ecobee Smart Thermostat Premium EB-STATE6-01

Vine TJ-550

Haz que tus ventanas rindan más

En verano, cerca de tres cuartas partes de la luz solar que entra en tu hogar a través de ventanas estándar de doble acristalamiento se quedan atrapadas en forma de calor, lo que aumenta tus facturas de refrigeración. Durante los meses más fríos, el calor se escapa en la dirección opuesta. Según el Departamento de Energía, alrededor del 30% de la pérdida de calor de una vivienda en invierno se produce a través de las ventanas. Las ventanas ultraeficientes con certificación Energy Star pueden reducir tus gastos energéticos anuales hasta en un 15%; sin embargo, son costosas y, por lo general, no son una opción si vives en una vivienda rentada. En su lugar, prueba estas soluciones:

Coloca láminas solares de fácil instalación en los cristales de tus ventanas. Estas láminas solares son especialmente eficaces en ventanas orientadas al este o al oeste, ya que bloquean los rayos solares sin obstaculizar la vista. Además, ayudan a evitar que los muebles, las telas y las obras de arte se decoloren. Para aumentar la calidez durante el invierno, puedes utilizar un kit de aislamiento para ventanas, que resulta económico.

Instala persianas celulares de alta eficiencia. Estas persianas con una estructura en forma de panal, pueden reducir los gastos de refrigeración si se utilizan de forma constante, a la vez que ayudan a mantener una temperatura interior más agradable. Puedes encontrar opciones eficientes a través del Attachments Energy Rating Council.

Cierra las cortinas en los días calurosos. Según el Departamento de Energía de EE.UU., puedes reducir hasta en un tercio el calor del sol que entra a tu hogar. Sin embargo, para obtener ese nivel de beneficio, necesitarás cortinas de color medio con un forro plástico blanco.

Consume energía con moderación, no la derroches

¿De verdad necesitas encender todo el horno para recalentar unas patatas fritas? ¿Hace tanto calor como para requerir aire acondicionado, o bastaría con una brisa ligera para estar a gusto? Controlar tu consumo energético y sustituir aparatos por otros más eficientes puede ayudarte a reducir tu factura mensual.

Presta atención a tu consumo real. Muchos de nosotros desconocemos cuánta energía consumen los aparatos que más utilizamos. Los enchufes inteligentes (que pueden costar apenas $20 dólares) funcionan como monitores personales de consumo eléctrico y ofrecen datos sobre qué dispositivos consumen más energía, como los calefactores portátiles o las videoconsolas. Solo tienes que conectar el dispositivo a una toma de corriente estándar de 120 voltios y, a su vez, conectar el aparato eléctrico al monitor. Si esta información te ayuda a cambiar tus hábitos y a reducir tu consumo de electricidad, recuperarás rápidamente la inversión realizada.

Ajusta a una temperatura más baja tu calentador de agua. Los calentadores de agua antiguos solían configurarse a 140 °F, una temperatura que supone un desperdicio de energía. Evita el riesgo de quemaduras y ahorra una cantidad considerable de energía ajustando el equipo a 120 °F, la temperatura recomendada por el Departamento de Energía.

Reduce los gastos de calefacción con tu ventilador de techo. Probablemente sepas que hacer funcionar un ventilador de techo en sentido contrario a las agujas del reloj puede enfriar una habitación utilizando solo una fracción de la energía que requiere un aire acondicionado. Pero no dejes de usarlo cuando el clima se vuelva más fresco; simplemente cambia el sentido de giro para que las aspas giren en el sentido de las agujas del reloj y así recirculen el aire caliente que queda atrapado cerca del techo. Si estás pensando en instalar un ventilador de techo, estos son algunos de los modelos mejor calificados en las pruebas de CR.

MinkaAire Light Wave 52″ Ceiling Fan

Westinghouse Comet Indoor 52″ Ceiling Fan

No enciendas el horno grande. ¿De verdad necesitas usar la estufa para asar ese pollo? A menudo es fácil adaptar una receta para usar en su lugar un electrodoméstico de encimera, como un horno tostador, una freidora de aire o el microondas, especialmente si cocinas para una o dos personas. Estos aparatos más pequeños pueden ahorrarte tiempo y dinero al reducir o eliminar por completo el tiempo de precalentamiento. Además, evitarás calentar tu hogar en un día caluroso, lo que podría disminuir la necesidad de usar aire acondicionado.

Los siguientes hornos tostadores y microondas son opciones versátiles que tuvieron un buen desempeño en las pruebas de CR.

Hamilton Beach 31156

Breville Smart Oven BOV680BSS1BUC1

Panasonic NN-SD77PS

Commercial Chef CHM990B

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