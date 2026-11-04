Pruebas de sangre: cuáles necesitas (y cuáles no)





Una muestra de sangre puede revelar mucho sobre tu salud. Sin embargo, entre las pruebas que puede solicitar tu médico y aquellas que puedes gestionar tú mismo, es difícil saber cuáles vale la pena hacerse y cuáles no.

By Hallie Levine

Probablemente estés acostumbrado a que una enfermera te extraiga varias muestras de sangre durante los chequeos anuales. Quizás no le des mucha importancia. Sin embargo, una vez analizadas, estas muestras revelan el estado de funcionamiento de tus riñones y tu hígado. Algunos análisis de sangre también pueden ayudar a diagnosticar problemas de salud, como infecciones, o a controlar enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2. Otros permiten identificar biomarcadores (sustancias presentes en la sangre) que podrían indicar un mayor riesgo de padecer ciertas afecciones, como enfermedades cardíacas.

Hasta hace poco, casi siempre era necesario acudir al médico para realizarse análisis de sangre. Hoy en día, algunas pruebas ni siquiera requieren ir al consultorio médico. Existen numerosas pruebas que puedes solicitar por tu cuenta para verificar desde los niveles de colesterol y las sensibilidades alimentarias hasta el “envejecimiento celular”.

En 2025, el mercado mundial de pruebas de venta directa al consumidor (DTC) se valoró en unos 4,700 millones de dólares, según la firma de investigación de mercado Grand View Research; ahora se prevé que esta cifra crezca alrededor de un 15% anual.

Su facilidad de uso podría explicar esta tendencia. Una investigación publicada en la revista Inquiry en 2024 reveló que los adultos mayores consideran que las pruebas DTC son más prácticas que las solicitadas por los médicos. “Algunas de estas pruebas también explotan los temores que los pacientes pueden tener respecto al envejecimiento y al desarrollo de enfermedades crónicas, como la diabetes, las enfermedades cardíacas o incluso el cáncer”, expresa Christopher Gold, DO, profesor adjunto de medicina en la división de medicina interna del Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Bien sea un chequeo de salud que tú mismo solicitas o uno recomendado por tu médico, “el objetivo de los consumidores no debería ser hacerse más pruebas, sino las pruebas adecuadas”, dice Gold. A continuación, analizamos más detenidamente cuáles son los análisis esenciales y fiables, y cuáles probablemente puedas omitir.

Pruebas que tu médico podría solicitar

Algunas de estas pruebas pueden formar parte de los exámenes físicos de rutina, aunque no todos los expertos coinciden en la frecuencia con la que deben realizarse. Otras se llevan a cabo solo una vez o de forma ocasional. Por lo general, están cubiertas por el seguro médico, pero es aconsejable verificarlo previamente.

Panel metabólico completo

Al medir 14 sustancias diferentes, esta prueba proporciona información sobre la salud del hígado y los riñones, así como sobre la fortaleza ósea. También verifica los niveles de glucosa para determinar el riesgo de desarrollar diabetes y evalúa el estado de los electrolitos y los líquidos corporales, los cuales ayudan a regular la presión arterial y el ritmo cardíaco.

Si padeces una afección crónica, como presión arterial alta, o tomas al menos un medicamento de forma regular, tu médico querrá realizar esta prueba anualmente para asegurarse de que los fármacos no te estén dañando el hígado o los riñones, señala Michael Hochman, MD, MPH, médico internista en Los Ángeles. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF), un organismo independiente, recomienda que los adultos sanos de entre 35 y 70 años se sometan a una revisión de sus niveles de glucosa cada tres años.

Hemograma completo

Esta prueba, una de las más comunes, mide los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas para ayudar a identificar problemas como infecciones y anemia. El hemograma completo es una herramienta de diagnóstico importante, pero el USPSTF no lo incluye en su lista de pruebas de detección sistemática recomendadas.

Perfil lipídico

Por lo general, esta prueba evalúa el colesterol total: el colesterol HDL (colesterol “bueno”), el colesterol LDL (colesterol “malo”) y unas sustancias grasas llamadas triglicéridos. Unos niveles de LDL altos o en el límite superior indican un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, al igual que unos niveles de HDL demasiado bajos. La Asociación Americana del Corazón (AHA) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC) recomiendan que las personas de 19 años en adelante se realicen esta prueba al menos cada cinco años. (Si tú tienes factores de riesgo de padecer enfermedad cardíaca, es posible que tu médico quiera controlar tus niveles de lípidos con mayor frecuencia).

Lipoproteína(a)

Un nivel elevado de Lp(a), una sustancia que transporta colesterol en la sangre, se asocia con un mayor riesgo a largo plazo de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. “Puede ayudarnos a decidir si es necesario recetarte una estatina”, afirma Nieca Goldberg, MD, cardióloga de NYU Langone Health en la ciudad de Nueva York. Según la AHA y el ACC, todos los adultos deberían someterse a este análisis de sangre una vez en la vida, idealmente antes de los 40 años.

Hemoglobina A1C

La prueba de A1C mide los niveles promedio de azúcar en sangre durante los últimos dos o tres meses. “Los análisis de glucosa en ayunas solo ofrecen una imagen instantánea de un momento concreto”, explica Brintha Vasagar, MD, directora médica del Progressive Community Health Center en Milwaukee y portavoz de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia. “La prueba de A1C nos proporciona una visión más completa”. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que todas las personas de 45 años o más se realicen una prueba inicial y que algunas (como aquellas con mayor riesgo de prediabetes y diabetes) lo hagan a una edad más temprana.

Hormona estimulante de la tiroides (TSH)

Un resultado anómalo en esta prueba para detectar enfermedades tiroideas podría indicar una tiroides hiperactiva o hipoactiva (hipertiroidismo o hipotiroidismo). No existe consenso sobre la realización de pruebas de detección sistemáticas. El USPSTF afirma que no hay pruebas suficientes a favor ni en contra de esta práctica. La Asociación Estadounidense de Endocrinólogos Clínicos sostiene que los “pacientes de mayor edad” deberían someterse a la prueba, mientras que la Asociación Estadounidense de la Tiroides recomienda realizarla cada cinco años a partir de los 35 años. Si presentas síntomas de enfermedad tiroidea, es posible que tu médico también solicite otras pruebas, como la de T4.

Vitamina D

En sus directrices de 2024, la Sociedad de Endocrinología desaconsejó las pruebas de detección sistemáticas en adultos sanos. Sin embargo, estas pruebas son adecuadas para personas con mayor riesgo de deficiencia, incluidas aquellas con osteoporosis o con alguna afección que interfiera en la absorción de vitamina D, como la enfermedad inflamatoria intestinal, explica Gold.

Apolipoproteína B

Organizaciones como la AHA recomiendan esta prueba (que mide los niveles de una proteína que se adhiere a las partículas de grasa en la sangre) si padeces diabetes tipo 2, tienes niveles elevados de triglicéridos o sufres una enfermedad cardiovascular. Posteriormente, se realizará cada vez que se lleva a cabo un perfil lipídico.

Hormonas

Algunas pruebas miden las hormonas reproductivas en las mujeres, como la hormona foliculoestimulante, la hormona luteinizante y el estradiol. Cory Fisher, DO, médico de medicina familiar de Cleveland Clinic, a veces solicita estas pruebas si cree que una mujer podría estar atravesando una menopausia prematura. En cuanto a las pruebas de testosterona para hombres, señala: “Solo las realizamos si presentan síntomas como disfunción eréctil y una disminución drástica de la libido”.

Alergias

¿Tienes síntomas de alergia? Las pruebas para detectar anticuerpos específicos contra alérgenos pueden ayudar a identificar las sustancias que te causan problemas. Sin embargo, dado que estas pruebas presentan una tasa elevada de falsos positivos, tu médico también debería realizar otras pruebas (como una prueba de provocación oral con alimentos) para confirmar el diagnóstico, apunta Gold.

Trastornos autoinmunitarios

Las enfermedades autoinmunitarias, como la artritis reumatoide, pueden ser difíciles de diagnosticar. Los análisis de sangre, como los que miden la proteína C-reactiva o la velocidad de sedimentación globular (el tiempo que tardan los glóbulos rojos en depositarse en el fondo de un tubo de ensayo), pueden detectar la presencia de inflamación, lo cual podría indicar una afección autoinmunitaria, explica Hochman. Otras pruebas pueden aportar información adicional; por ejemplo, el análisis de anticuerpos antinucleares puede ayudar a diagnosticar el lupus.

Photo Illustration: Mike McQuade

Pruebas que puedes solicitar por tu cuenta

Salud intestinal, niveles hormonales, enfermedades cardíacas e incluso tu edad biológica. Existen pruebas disponibles para prácticamente cualquier condición de salud que despierte tu interés. Algunas se presentan en kits que incluyen múltiples análisis. Puedes solicitarlas en línea (pinchándote el dedo con una lanceta en casa y enviando la muestra para su análisis) o simplemente acudir a determinados laboratorios para realizarse las que desees.

El atractivo es fácil de entender: los análisis de sangre de venta directa al consumidor pueden ofrecer privacidad (si es lo que buscas) y una alternativa a las molestias y la pérdida de tiempo que implican las citas médicas.

Sin embargo, conviene tener en cuenta los posibles inconvenientes. Por ejemplo, descubrir que tienes un mayor riesgo de padecer una determinada afección no significa necesariamente que vayas a desarrollarla, ni que existan medidas preventivas que puedas adoptar. “Existen razones por las que no realizamos pruebas de detección de todos estos biomarcadores a todo el mundo. Muchos de ellos corresponden a enfermedades extraordinariamente raras”, dice Sheldon Campbell, MD, PhD, director asociado de microbiología clínica de Yale-New Haven Health, en Connecticut, y presidente del Comité de Pruebas en el Punto de Atención del Colegio de Patólogos Estadounidenses.

Además, las pruebas de venta directa al consumidor (DTC) no están estrictamente reguladas, contrariamente a lo que pensaba más del 50% de los encuestados en un estudio de la Universidad de Michigan realizado en 2022. Algunas cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), lo que significa que la agencia ha revisado los datos del fabricante y ha determinado que son fiables. Sin embargo, esto no implica que los resultados sean útiles.

Si decides usar una prueba casera, opta por aquellas aprobadas por la FDA. (Para localizarlas, visita fda.gov, busca “pruebas caseras y de laboratorio aprobadas” e introduce el nombre de la prueba que te interese). En el caso de las pruebas no aprobadas por la FDA, consulta el sitio web del fabricante para asegurarte de que utilizas un laboratorio acreditado por las Enmiendas para la Mejora de Laboratorios Clínicos (CLIA) o por el Colegio de Patólogos Estadounidenses (CAP).

Asimismo, comparte siempre los resultados obtenidos con tu médico. “Tus médicos pueden ayudarte a interpretar el significado de estos resultados y a determinar qué pasos debes seguir para mantener bien tu salud”, afirma Jeffrey Kullgren, MD, profesor asociado de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

Mejor aún, consulta primero con tu médico. “Estas pruebas son costosas y no están cubiertas por el seguro”, dice Kullgren, “así que realmente conviene asegurarse de que las necesitas y verificar si tu médico puede solicitarlas para ahorrar dinero”. A continuación, se presenta un resumen de cinco de los tipos de test más populares.

Alergias y sensibilidades alimentarias

Algunos laboratorios ofrecen paneles de alergia alimentaria que miden los anticuerpos de inmunoglobulina E (IgE) en la sangre. Estas son sustancias que el organismo puede producir en respuesta a alérgenos como el maní (cacahuete), ciertos frutos secos, el pescado, los camarones, las semillas de sésamo, la leche de vaca, la clara de huevo y el trigo. Otros laboratorios comercializan pruebas para detectar sensibilidades o intolerancias alimentarias, condiciones a las que se atribuyen síntomas como los problemas gastrointestinales. El precio de las pruebas de alergia alimentaria de venta directa al consumidor (DTC) oscila entre $140 y $359, mientras que el de las pruebas de sensibilidad alimentaria varía entre $140 y $300.

Según Gold, lo más recomendable es realizarse las pruebas de alergia alimentaria en el consultorio médico, ya que es más probable que el seguro médico cubra el costo. “De todos modos, tendrás que consultar a tu médico si alguna de las pruebas arroja un resultado positivo”, afirma.

Probablemente no haya motivo para realizarse pruebas de sensibilidad alimentaria, las cuales miden la IgG, un anticuerpo distinto al que detectan las pruebas de alergia, señala Gold. Según explica, unos niveles elevados de IgG suelen indicar simplemente que se consume con regularidad un alimento sospechoso, y no necesariamente que se tenga sensibilidad al mismo.

Enfermedades de transmisión sexual

Existen pruebas de sangre para realizar en casa que detectan enfermedades de transmisión sexual como el herpes genital, la hepatitis A y B, el VIH y la sífilis. “Estas pruebas ofrecen ciertas ventajas; principalmente, que puedes realizarlas en la privacidad de tu hogar si te pone nervioso acudir a una clínica o pedirle a tu médico que las solicite”, comenta Hochman. Sin embargo, es probable que debas preguntar a tu médico si obtienes un resultado positivo. Además, estos análisis pueden resultar costosos: un análisis integral de cinco enfermedades de transmisión sexual (hepatitis, clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis) cuesta alrededor de $170 si se paga de tu propio bolsillo.

Hormonas

En el caso de las mujeres, estas pruebas pueden ampliar los análisis que un médico solicitaría para determinar si se encuentran en la perimenopausia. Además de medir hormonas reproductivas como la hormona foliculoestimulante, la hormona luteinizante, el estradiol (estrógeno) y la progesterona, también pueden analizarse los niveles de testosterona, DHEA-S y diversas hormonas tiroideas. Para los hombres, un paquete de pruebas podría incluir la medición de testosterona, globulina fijadora de hormonas sexuales, albúmina, estradiol y prolactina. El costo de estos paquetes oscila entre los $150 y los $300.

Los expertos consultados recomiendan prescindir de ellas. En las mujeres, los niveles hormonales fluctúan rápidamente durante la mediana edad, por lo que una prueba realizada en un momento puntual difícilmente ofrecerá un resultado concluyente. En cuanto a los niveles de hormonas tiroideas, “puedes realizarte exactamente las mismas pruebas en el consultorio de tu médico, y por lo general están cubiertas por el seguro”, aconseja Campbell. Lo mismo ocurre con las pruebas de testosterona para hombres.

Salud cardiovascular

Estas pruebas pueden medir desde el colesterol y los niveles de A1C hasta marcadores de inflamación como la proteína C-reactiva; su precio oscila entre unos $50 por un perfil lipídico básico y cerca de $200 por un kit más completo. Según Goldberg, muchas de estas pruebas son las mismas que tu médico te indicaría de forma rutinaria. “Puedes pedirle a tu médico que solicite un perfil lipídico y una prueba de A1C (que mide el control del azúcar en sangre) y, por lo general, no tendrás que pagar nada, ya que el seguro lo cubre como parte de la atención preventiva”, afirma.

Algunos kits de salud cardiovascular de venta directa al consumidor (DTC) también incluyen pruebas adicionales, como la de la proteína C-reactiva de alta sensibilidad (hsCRP). Esta prueba, que detecta un marcador de inflamación, puede resultar útil para algunas personas con mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Tu médico también puede realizarla, por lo que tal vez quieras consultar si es adecuada para ti.

Análisis integral del organismo

Estos kits de pruebas múltiples, cuyos precios oscilan entre unos $300 y casi $900, pueden analizar más de 80 biomarcadores y ofrecer una puntuación de salud personalizada. A menudo incluyen análisis de laboratorio estándar (como un hemograma completo, paneles metabólicos y lipídicos exhaustivos, y la medición de los niveles de hemoglobina A1c, insulina, vitaminas, hormonas y la función tiroidea), así como pruebas hormonales específicas. Algunos también analizan sustancias como el dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD) para ayudar a estimar tu edad biológica general.

Sin embargo, no está claro hasta qué punto resultan útiles los resultados. “Te presentan una gran cantidad de resultados de biomarcadores a ti, el consumidor, que no tienes ni idea de cómo interpretarlos”, señala Campbell. Él compara la situación con ver un video de YouTube para aprender a reparar los frenos del auto.

Si te interesan estos productos, Campbell recomienda consultar primero a tu médico de atención primaria. Es posible que tu médico ya pida algunas de estas pruebas durante los chequeos rutinarios, o que pueda hacerlo si se lo solicitas.

¿Deberías someterte a una prueba de detección de la enfermedad de Alzheimer?

Durante mucho tiempo, la enfermedad de Alzheimer ha sido difícil de diagnosticar en sus etapas iniciales. Sin embargo, en los últimos años han surgido análisis de sangre que miden los niveles de proteínas clave presentes en las placas amiloides del cerebro (las cuales pueden indicar el inicio de la enfermedad).

Pruebas como Lumipulse y Elecsys pTau181 están diseñadas para ayudar a detectar más casos a tiempo, permitiendo así que las personas se beneficien de tratamientos capaces de ralentizar la progresión de la enfermedad durante sus fases iniciales, señala Jeffrey Kullgren, MD, profesor asociado de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. No obstante, ninguna de estas pruebas sirve por sí sola para establecer un diagnóstico definitivo; de hecho, Lumipulse puede presentar una tasa de falsos positivos de hasta el 40%, según una carta de investigación publicada en 2026 en la revista JAMA Neurology. Esto significa que la prueba podría indicar la existencia de un problema cuando, en realidad, no lo hay.

No obstante, es razonable preguntar sobre estas pruebas si te preocupa tu propia salud o la de un ser querido. Si el resultado es positivo, tu médico debería realizar un seguimiento mediante una evaluación cognitiva y pruebas de imagen, como una resonancia magnética.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de noviembre/diciembre de 2026 de la revista Consumer Reports.

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