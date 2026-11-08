Trump considera “altamente improbable” que se reanude la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que es “altamente improbable” que reanude los ataques a gran escala contra Irán en la medida en que haya avances en las negociaciones sobre el programa nuclear de la República Islámica y la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Depende de si (las autoridades iraníes) firman o no un acuerdo muy sólido”, dijo el mandatario estadounidense, que aseguró que Irán es “un país en decadencia”. “Es altamente improbable que sea necesario (reanudar la guerra). Lo haría si fuera necesario, pero los golpeamos muy fuerte. Los golpeé muy fuerte. No se imaginan lo fuerte que los golpeé“, agregó.

Ocho meses después del inicio de la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra se encuentra en un punto muerto, sin grandes operaciones militares ni avances en las negociaciones de paz, mientras Irán sigue atacando buques en el estrecho de Ormuz. En las últimas semanas, Trump había amenazado con reanudar los ataques, y la prensa sugirió que las hostilidades podrían reiniciarse después de las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

Negociaciones estancadas por “shock”

Las declaraciones de Trump contrastan con las del jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araqchi, quien afirmó poco antes que las negociaciones entre ambos países estaban estancadas debido al “shock” provocado por la reciente derrota de los republicanos en las elecciones. “En los últimos días, no ha habido más viajes (de mediadores), y la razón de esto es el shock que los resultados de las elecciones en Estados Unidos han causado a todos“, declaró Araqchi a la televisión estatal iraní.

“Ahora debemos ver cuánto tiempo tardan en asimilar estos resultados para determinar cómo avanzaremos”, agregó.

Los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto se habían intensificado antes de las elecciones. La impopularidad de la guerra en Estados Unidos y sus consecuencias económicas, entre ellas el encarecimiento de la gasolina, figuran entre las principales causas de la derrota republicana en las elecciones legislativas del pasado martes, en las que la oposición demócrata arrebató a los republicanos el control del Congreso