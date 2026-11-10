El “sueño americano” y el voto de castigo

De todos los resultados de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, el que más me impresionó fue el de Texas. Viví ocho años en Brownsville, en el extremo sur del estado, frente a Matamoros, Tamaulipas. Conocí el Valle del Río Grande cuando todavía era un bastión demócrata en un estado republicano. Por eso seguí con particular interés el avance de Donald Trump en la región. En 2020 ya había acortado la distancia con los demócratas en varios condados fronterizos. Cuatro años después ganó en el condado de Cameron, donde se encuentra Brownsville, y en el condado de Hidalgo, donde se ubica la ciudad de McAllen. El martes pasado, en esos mismos condados, el demócrata James Talarico se impuso con holgura en la elección al Senado federal. El sur de Texas, que hacía apenas dos años parecía confirmar la expansión del trumpismo, contribuyó esta vez a pintar de azul al estado.

Talarico tiene 37 años, representa a un distrito de Austin en la legislatura estatal y comenzó su vida profesional como maestro de escuela pública en San Antonio. Su formación en un seminario presbiteriano también se hizo presente en la campaña. Habló de su fe para cuestionar el nacionalismo cristiano y defender la separación entre la Iglesia y el Estado. Y al referirse al costo de la vida, puso sobre la mesa la influencia de los grandes capitales en las decisiones públicas. En Texas, donde la derecha ha hecho de la religión un recurso electoral, resultó interesante escuchar a un demócrata hablar de sus convicciones religiosas en esos términos. Con alrededor del 55 por ciento de los votos en el recuento preliminar, Talarico logró la primera victoria demócrata en una elección al Senado federal por Texas desde 1988.

Su adversario, Ken Paxton, está al frente de la fiscalía general de Texas desde 2015. En 2020 llevó ante la Corte Suprema una demanda para impugnar los resultados presidenciales en cuatro estados donde había ganado Joe Biden. La Corte determinó que Texas carecía de legitimación para presentar el caso. En 2023, la Cámara de Representantes estatal, de mayoría republicana, sometió a Paxton a juicio político por acusaciones que incluían abuso de poder. El Senado de Texas lo absolvió. En mayo de este año, Trump le dio su respaldo en vísperas de la segunda vuelta de las primarias republicanas, en la que Paxton derrotó a John Cornyn, senador desde 2002. El presidente había apostado por un aliado estrechamente identificado con su movimiento. De ahí que el revés de Paxton tenga un significado que rebasa la contienda texana.

Para el Valle (de Texas) hubo otra noticia de enorme significado. Gina Hinojosa, que pasó su infancia y adolescencia en Brownsville, será la primera gobernadora latina de Texas. Antes de representar a un distrito de Austin en la legislatura estatal, presidió la junta escolar de esa ciudad. Con cerca del 53 por ciento de los votos en el recuento preliminar, derrotó a Greg Abbott, quien aspiraba a un cuarto mandato. Abbott había hecho de la vigilancia fronteriza uno de los ejes de su gobierno. En 2021 puso en marcha la Operación Lone Star, con el despliegue de la Guardia Nacional de Texas y de agentes estatales en la frontera. Hinojosa hizo de la educación pública una prioridad de su campaña. Me llamó la atención que, después de tantos años en que la política estatal ha reducido la frontera a un problema de seguridad, una mujer de Brownsville ganara la gubernatura hablando de las escuelas de Texas.

Según la encuesta electoral de la agencia de noticias Associated Press, alrededor de seis de cada diez votantes hispanos que participaron en la contienda por el Senado de Texas apoyaron a Talarico. En 2024, ese electorado se había dividido de manera más pareja entre Trump y Kamala Harris. El sondeo nacional de UnidosUS sitúa el costo de la vida a la cabeza de las preocupaciones de los votantes latinos y señala el rechazo a la política de deportaciones como otro motivo de movilización. En el Valle se entiende bien cómo se cruzan esas dos preocupaciones. En una misma familia puede haber ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y personas sin documentos. La detención de quien aporta un sueldo a la casa puede dejar a todos en dificultades, cualquiera que sea su situación migratoria. Desde Brownsville, las consecuencias de una redada se ven muy distintas en comparación a como se ven desde Washington.

El resultado nacional, que dio a los demócratas la mayoría en ambas cámaras del próximo Congreso, expresa a mi juicio un rechazo al rumbo que tomó el país bajo la segunda administración de Donald Trump. La promesa de bajar los precios quedó incumplida. La guerra con Irán abrió otro frente de descontento. En octubre, el 65 por ciento de los adultos estadounidenses desaprobaba la manera en que Trump conducía la intervención militar, según el Pew Research Center. Las encuestas electorales muestran que el costo de la vida pesó más ampliamente en la decisión de los votantes. En este caso, además, la guerra y el encarecimiento de la vida estuvieron ligados. Las interrupciones del tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz contribuyeron al alza del crudo, con efectos que se hicieron sentir al cargar gasolina.

En septiembre, el último mes con cifras publicadas antes de la elección, los precios al consumidor habían aumentado 3.7 por ciento respecto del año anterior. Sólo en ese mes, la gasolina subió 9.1 por ciento, descontadas las variaciones estacionales, y explicó más de la mitad del alza mensual del índice general de precios. A ello se sumó el efecto de los aranceles sobre algunos bienes. Una parte del gravamen que pagan los importadores termina en el precio que encuentra el consumidor. Para quien ya destinaba buena parte del sueldo a la renta, la promesa de prosperidad se juzgaba al pagar el supermercado y llenar el tanque de la gasolina. El proyecto MAGA pedía paciencia a esas familias mientras buscaba en los inmigrantes y otras minorías a quién atribuir los problemas del país. El enemigo imaginario era el inmigrante indocumentado.

Me interesa la semejanza entre dos elecciones que produjeron resultados tan distintos. En 2024, muchos estadounidenses que sentían que su situación económica había empeorado durante el gobierno de Biden le dieron otra oportunidad a Trump. Apostaron por un dirigente que les prometía devolverle al país su prosperidad. Dos años después, parte del electorado que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca se apartó de su partido. Leo ambos resultados como un juicio sobre quienes gobiernan y sobre la distancia entre lo que ofrecen y lo que la gente vive. En 2024 se castigó a los demócratas. En 2026 les tocó a los republicanos. Sería apresurado tomar cualquiera de esos dos veredictos como señal de una adhesión ideológica duradera.

Queda una dificultad que el relevo en el Congreso difícilmente resolverá por sí solo. Para muchas familias, el sueño americano tenía un contenido concreto. Un empleo estable debía permitirles comprar una casa y darles a sus hijos la posibilidad de vivir mejor. Hoy, el precio de la vivienda sigue cerca de máximos históricos en relación con los ingresos. A la vez, la inteligencia artificial está cambiando la manera de trabajar y el valor de muchas de las tareas por las que se paga un sueldo. Una empresa puede producir más con el mismo personal. La pregunta es qué parte de esa ganancia llegará a los trabajadores y qué posibilidades tendrán quienes pierdan su empleo. Si los beneficios se concentran en manos de quienes ya poseen el capital, el crecimiento puede convivir con una desigualdad mayor y con menos oportunidades para construir un patrimonio.

Por eso vuelvo a Brownsville. Hace dos años, los republicanos vieron en su avance en el Valle la prueba de que habían conquistado a un electorado que los demócratas daban por seguro. La elección del martes mostró lo rápido que puede deshacerse esa certeza. Si los demócratas vuelven a fallar, habrá electores dispuestos a buscar una opción igual de radical en la dirección contraria. Cuando llegue el momento de votar de nuevo, a una familia de Brownsville le importará menos quién pintó de azul el mapa de Texas que saber si su sueldo le alcanza para vivir mejor y si sus hijos tendrán una oportunidad de hacerlo.

(*) La Dra. Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad George Mason.

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