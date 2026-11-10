Realizarán millonaria inversión en el aeropuerto de Van Nuys

El viernes, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó cinco contratos de arrendamiento en el Aeropuerto de Van Nuys, incluidos dos acuerdos a largo plazo que permiten a Sky Harbour Group modernizar y, potencialmente, reconstruir aproximadamente 25 acres de hangares y terrenos destinados a la aviación.

Los acuerdos recién aprobados representan el mayor paquete de inversión de capital documentado en el Aeropuerto de Van Nuys en cuatro décadas, lo que amplía el reciente crecimiento económico y, según se estima, generará más de $1.7 mil millones en ingresos fiscales.

Según el aeropuerto, la puesta en marcha de los cinco nuevos contratos de arrendamiento generará empleos en el aeropuerto y en el Valle de San Fernando.

“Estos cinco contratos de arrendamiento representan aproximadamente 150 millones de dólares en inversión de capital y más de 950 empleos, lo que marca un nivel de inversión en el Aeropuerto de Van Nuys que no se veía desde hace décadas”, dijo John Ackerman, director ejecutivo de Los Angeles World Airports. “Pero lo más importante es lo que esa inversión significa para los angelinos: más oportunidades, instalaciones modernas y un crecimiento económico continuo para las comunidades del Valle de San Fernando a las que prestamos servicio”.

Dicho esto, el aeropuerto sí recibió cierta oposición a los contratos de arrendamiento por parte de residentes del Valle, quienes se opusieron a su aprobación por preocupaciones ambientales y de salud.

En 2025, en una encuesta realizada por Capital & Main a 80 residentes de los vecindarios de Lake Balboa y Van Nuys, situados junto al aeropuerto, el 65 % de los encuestados afirmaron atribuir un problema de salud al ruido y a la contaminación del aire procedentes del aeropuerto. Casi la mitad de los encuestados reportaron haber consultado a un profesional de la salud porque sospechaban que se trataba de problemas de salud relacionados con el aeropuerto, que, para algunos, comenzaron en 2020.

La Concejal Imelda Padilla dialoga con uno de sus representados en la junta de Cabildo en el Ayuntamiento de Van Nuys. Crédito: Oficina Imelda Padilla | Cortesía

Según Civic.fm, en la reunión del viernes, la concejala Imelda Padilla, cuyo Sexto Distrito incluye el aeropuerto, dijo que esperaba una presentación por parte del departamento del aeropuerto antes de la votación; sin embargo, no se realizó ninguna presentación.

Dicho esto, cualquier obra de construcción en el aeropuerto seguirá requiriendo su propia evaluación ambiental, lo que les dará a los vecinos otra oportunidad de expresar su opinión antes de que se construya algo. Por ahora, el aeropuerto asegura que la aprobación de estos contratos será en beneficio de la comunidad.

Las aprobaciones se produjeron poco después de que el aeropuerto publicara un nuevo estudio de impacto económico, que reveló que el papel del aeropuerto en la economía regional ha crecido significativamente durante la última década.

De acuerdo con el estudio, el aeropuerto genera 3.9 mil millones de dólares en producción económica regional cada año y aporta 1.1 mil millones de dólares en ingresos laborales. Más allá de eso, genera un 77% más de empleos, y produce un 46% más de producción económica y aporta un 27% más de ingresos laborales que en 2015.

Según el aeropuerto, se espera que los acuerdos generen aproximadamente 650 empleos en el sector de la construcción durante la construcción de las nuevas instalaciones, seguidos de casi 300 puestos permanentes en operaciones, incluidos empleos en aviación, despacho y mantenimiento de las instalaciones.

Se prevé que, a lo largo de los 30 años de vigencia del contrato de arrendamiento, esos empleos generen más de 870 millones de dólares en salarios directos. Actualmente, los operadores del aeropuerto ocupan empleos locales altamente calificados en el sector de la aviación, con un salario anual promedio de aproximadamente 129 000 dólares.

Los proyectos también ampliarán las oportunidades de desarrollo laboral y las vías de acceso a carreras en la aviación; se propone implementar programas que incluyan academias de aviación, pasantías y capacitación laboral, con estipendios, equipo de protección personal y apoyo para la capacitación y la certificación.

“El Aeropuerto de Van Nuys es un importante motor económico para el Valle de San Fernando, y estos cinco contratos de arrendamiento representan una inversión significativa en el futuro de nuestra región”, afirmó Rubén González, presidente y director de promoción de la Asociación de Industria y Comercio del Valle (VICA). “Los empleos, las oportunidades de negocio y la actividad económica que generarán estos proyectos beneficiarán al Valle durante las próximas décadas”.