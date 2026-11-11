Usé una plataforma vibratoria durante 30 días seguidos





Se supone que este aparato fortalece los músculos y quema grasa. Esto fue lo que descubrí tras usarlo todos los días durante un mes.

A mover el cuerpo: todos los días, después del gimnasio y llena de esperanza, me subí a la plataforma.

By Lisa Fogarty

Hace poco probé plataformas vibratorias para CR. Para quienes no conocen estos aparatos: una plataforma vibratoria es un dispositivo con motor, más o menos del tamaño de una báscula grande de baño, que vibra mientras estás de pie o haces ejercicio sobre ella. Los fabricantes les atribuyen todo tipo de beneficios, como la pérdida de peso, el drenaje linfático y la recuperación de masa ósea perdida.

Aunque soy escéptica, también guardo la esperanza de que funcionen. Por eso quise investigar a fondo tanto entusiasmo. Al probar modelos populares, usé cada plataforma durante cuatro días. También entrevisté a neurólogos, reumatólogos y endocrinólogos.

Los expertos con los que hablé dijeron que las plataformas vibratorias podrían ser útiles junto con el ejercicio para favorecer el equilibrio y la movilidad, sobre todo a medida que envejecemos. Pero no confirmaron que ayuden a bajar de peso, al drenaje linfático ni a fortalecer los huesos. Dijeron que se necesita más investigación.

Aun así, se hablaba tanto de los efectos positivos de las plataformas vibratorias que seguí con curiosidad. Una amiga me dijo que, al usar la suya con regularidad, sentía menos dolores y más energía. Otra amiga, que tiene lipedema, un trastorno crónico del tejido adiposo, dijo que usar la plataforma le ayudaba a reducir la hinchazón.

Quizá la ciencia todavía no lo respalde, pero quería saber si el uso constante podría hacer que yo experimentara algunos de esos beneficios.

Compré la plataforma vibratoria mejor calificada por CR, la Lifepro Waver, y decidí usarla durante 30 días seguidos. El fabricante afirma que ayuda a recuperarse después de hacer ejercicio, a tonificar los músculos y a mejorar la flexibilidad, así que la usé todos los días después de entrenar. El fabricante recomienda sesiones de 10 a 15 minutos; yo elegí 15 minutos. Esto fue lo que pasó.

Semana a semana con mi plataforma vibratoria

Perdón por esta larga lista de molestias y logros físicos, pero para entender qué hizo —y qué no hizo— la Lifepro por mí, ayuda conocer mi punto de partida. Tengo más de 40 años, gozo de buena salud y hago ejercicio todos los días, principalmente kickboxing y levantamiento de pesas. Pero ahora me recupero más lentamente de los entrenamientos intensos, y la flexibilidad ya no me resulta tan natural.

Semana 1: Uso la Lifepro todas las mañanas después del gimnasio. Noto que, cuando estoy sudada y de pie, las vibraciones me dan comezón. Es una reacción común causada por una leve liberación de histamina que, según los expertos, suele disminuir gradualmente con el uso. Las vibraciones relajan mis músculos tensos y me facilitan estirar más profundamente después. También siento que hago un buen ejercicio cuando aumento la vibración a la velocidad máxima y me paro sobre la plataforma con las piernas flexionadas. Después, los músculos de la parte posterior de mis muslos se sienten un poco pesados, pero de una manera agradable.

Semana 2: Algunos días cambio la rutina y hago sentadillas, elevaciones de cadera y planchas durante mis sesiones con la plataforma vibratoria. Es difícil mantener estos movimientos mientras trato de equilibrarme sobre la plataforma, pero me encanta cómo me siento al final de cada sesión. No usaría una plataforma vibratoria como sustituto del ejercicio regular, porque no creo que ofrezca los beneficios cardiovasculares y de fuerza de otras opciones. Pero es un excelente complemento para ejercitarme: pone a prueba mis músculos y me obliga a trabajar el equilibrio.

Hacer una plancha sobre una plataforma vibratoria no es ningún juego: tienes que activar por completo las piernas, el torso, los brazos… y el cerebro.

Semana 3: Por primera vez en meses, no siento el dolor de cadera que normalmente tengo justo antes del período. Es imposible saber si la plataforma vibratoria fue la responsable, pero es prácticamente lo único que he cambiado. Por lo general, también tengo más dolor muscular, me recupero más lentamente de mis entrenamientos y tengo el sueño interrumpido en esta época. Pero este mes mis músculos se sienten muy bien y, de hecho, estoy más flexible de lo habitual. (Me gustaría poder decir que la plataforma vibratoria me ayudó a dormir mejor, pero no noté ningún beneficio en ese aspecto).

Semana 4: Desapareció la comezón que había sentido al usar la plataforma. Durante unos días esta semana, probé pararme sobre ella antes de salir a correr, y ahí fue cuando realmente noté una diferencia. Después de usarla, mis músculos se sienten cálidos y listos para moverse. Ni siquiera necesito caminar primero para calentar antes de empezar a correr.

La conclusión

Si tienes curiosidad por probar una plataforma vibratoria, ten en cuenta que no es adecuada para todas las personas. Según University Hospitals, no se recomiendan para niños, personas embarazadas ni quienes tienen marcapasos, lesiones o cirugías recientes, o ciertas afecciones, como presión arterial alta, trastornos cardiovasculares o de coagulación, osteoporosis grave, trastornos convulsivos, infecciones activas, migrañas o vértigo.

En cuanto a mi mes de pruebas: no buscaba bajar de peso y la plataforma vibratoria no afectó mi peso. No tengo problemas de drenaje linfático, así que no puedo opinar sobre esa afirmación. Pero sí puedo confirmar que usarla todos los días me ayudó a aliviar dolores y molestias, y aumentó mi flexibilidad. Además —y esto es importante—, pasar tiempo en una plataforma vibratoria simplemente se siente muy bien. La mejor manera de describirlo es como un masaje de cuerpo completo que, al mismo tiempo, hace trabajar los músculos.

De ahora en adelante, probablemente dividiré el tiempo que paso en mi plataforma vibratoria: cinco minutos antes de entrenar para calentar y unos minutos más después para mejorar la flexibilidad y ayudarme a recuperarme.

No espero milagros para mi salud, pero disfruto mis sesiones y con gusto les dedicaré unos minutos al día si eso significa sentirme menos tensa, más cálida y un poco más lista para moverme.

Nota del editor: Esta historia se publicó originalmente en Bread and Butter, el boletín de Consumer Reports en Substack, en noviembre de 2026.

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