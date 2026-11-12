Pimpinela sigue apostando por el amor

Mucho antes del movimiento #metoo y de las protestas por las causas a favor de la mujer, Pimpinela ya enarbolaba esa bandera.

“La música nuestra tuvo impacto en los ochenta, cuando empezamos, porque nadie hablaba justamente de lo que hablaban nuestras canciones”, dijo Joaquín Galán, quien junto con su hermana Lucía Galán forma el dueto Pimpinela. “Sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, el personaje que siempre interpreta Lucía y de las canciones que compongo yo reivindicó desde el primer día a la mujer”.

Lo que dice Joaquín queda constatado en cortes como “Olvídame y pega la vuelta”, “Dímelo delante de ella”, “Yo, dueña de la noche” y una extensísima lista de éxitos de este dueto argentino. En muchos de ellos, “la mujer le dice al hombre basta, dame mi lugar, no acepto esto”, dijo Joaquín, autor de la mayoría de los temas.

El estilo que este grupo creó, de canciones interpretadas en forma de pequeñas escenas dramáticas, fue en su momento tan novedoso, que Pimpinela se convirtió en un éxito comercial en toda Iberoamérica. El formato de los temas en forma de diálogo, con intercambios intensos entre los hermanos —que en sus papeles artísticos actúan como pareja sentimental—, es lo que ha permitido que estos intérpretes estén celebrando 45 años de carrera.

Actualmente están recorriendo Estados Unidos —actuarán el 13 de noviembre en Los Angeles y el 18 en Nueva York— con “Leyendas”, una gira en la que repasan gran parte de sus éxitos. Y aunque no hubo grandes conmemoraciones el día que cumplieron 45 años desde que se subieron a un escenario por primera vez en Buenos Aires —el 6 de noviembre de 1981—, esperan festejar los 50 años con una fiesta que eche la casa por la ventana.

“Estábamos tan sumergidos en la gira, que llegamos a los 45 sin darnos cuenta”, dijo Lucía. “Nos dimos cuenta cuando los fans comenzaron a felicitarnos en las redes sociales”.

Para los hermanos Galán, todos estos años de vigencia no son más que lo que se propusieron cuando comenzaron su carrera: hacer de la música un estilo de vida.

Actualmente promocionan “Yo sabía”, un tema que habla de una relación en la que la mujer sabe que hay un riesgo al enamorarse y aún así decide continuar./Cortesía

“No una carrera con un proyecto a ver si nos iba bien”, dijo. “Era hacer lo que realmente nos gustaba, lo que de alguna forma era casi una revancha de la vocación de nuestra familia de migrantes españoles”.

Y es que en los Galán la vena artística siempre ha estado presente. Ellos recuerdan a sus ancestros, todos llegados de España en la primera mitad del siglo pasado, interpretando música de manera improvisada pero con gran habilidad. Cuentan que los padres y los tíos, originarios de la región de Asturias, cantaban muy bien.

Actualmente los hermanos promocionan su canción más nueva, “Yo sabía”, que estrenaron esta semana y que habla de una relación en la que la mujer sabe que hay un riesgo al enamorarse y aún así decide continuar.

“Yo siempre he apostado por el amor”, dijo Joaquín. “Por el movimiento, por estar vivos”.

Esta canción será parte de un disco de doce temas con sus respectivos videos. “La trampa” y “Traición” —una historia de amor entre dos hombres, que ya se estrenaron, entrarán en este proyecto.

“No nos gusta quedarnos solamente con ‘Olvídame, pega la vuelta’, ‘A esa’, y ‘Me hace falta una flor’ y todas aquellas [canciones]”, dijo Lucía. “Sino que nos gusta mucho vivir el presente”.

Además del álbum, los Galán están preparando una película sobre su vida, que ya está en marcha; se estrenará en 2027. Narrará la historia de dos hijos de emigrantes españoles “con sueños de conquista”.

En detalle

Qué: Pimpinela en concierto

Cuándo: viernes 13 de noviembre a las 8 pm

Dónde: teatro Dolby, 6801 Hollywood Blvd., Los Angeles

Cómo: boletos desde $55; informes dolbytheatre.com