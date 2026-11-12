Yasser Tejeda, tras nuevas rutas musicales

Yasser Tejeda no estaba familiarizado con la teoría de las afirmaciones. Hasta que nació su primer hijo, que está muy cerca de cumplir un año.

“Yo no sabía que eso existía”, reconoció. “Por ejemplo, de decir que las cosas pasen como tú quieres que pasen […], afirmaciones de posibilidad y optimismo; eso como que te resetea la cabeza para mantenerte positivo”.

Esa fue la inspiración para “Estaremos bien”, un tema que marca el comienzo de una nueva etapa musical para este artista dominicano que inició como jazzista y que ahora explora una ruta más indie que mezcla la música tradicional de su isla con influencias de rock, jazz y funk. Este corte en particular combina la bachata, un ritmo típico de su tierra, con el ska.

Y es que es fácil perderse en el caos que está pasando en el mundo, dijo Yasser.

“Esa oscuridad te jala para un lado oscuro, para una sombra”, dijo. “Y tratar de mantener ese nivel energético positivo […] fue parte de la inspiración en la letra”.

Este corte fue también un experimento en esta producción; es una acercamiento a la bachata rosa, como se conoce al sonido que internacionalizó el también cantautor dominicano Juan Luis Guerra, explicó Yasser. Es una tendencia de los años sesenta, cuando este ritmo se tocaba con guitarra de cuerdas de nailon, como el bolero. Nada parecido a la bachata contemporánea.

Este tema se aleja, hasta cierto punto, de “Mezclansa”, el álbum de jazz instrumental que inauguró en 2009 la carrera musical de este artista. Ahora está mostrando no solo su faceta como intérprete de música indie pop, sino también de compositor.

Decir que se aleja hasta cierto punto del jazz es porque en sus nuevas producciones, Yasser integra este género de una manera orgánica, así como lo hace con otros ritmos que han permeado su carrera musical.

Esta ha sido para él una evolución natural que sigue a su segundo disco, “Kijombo”, en el que aparece cantando por primera vez.

“Ahí ya me voy puliendo con la voz y siento como ese deseo de decir algo con el canto”, dijo. “De llevarte a un mundo con el canto”.

Desde el álbum “Madrugá”, de 2023, Yasser profundiza aún más en las letras de las canciones y continúa explorando las melodías y los arreglos. Planea grabar para 2027 un EP y después un disco de diez cortes que irán por la misma línea.

Yasser está corriendo el riesgo de caminar una nueva ruta musical porque confía en que los artistas son como canales que llevan mensajes que tienen que ser difundidos. Y también se siente cómodo con ser abierto a nuevas ideas y nuevos tipos de músicas. Su propia naturaleza como antropólogo y etnomusicólogo le da esas licencias.

“Yo trato de conectarme lo más que pueda con el corazón, aunque se escuche a cliché”, dijo. “Cuando me sale una idea y se me paran los pelos, yo digo, ‘aquí hay algo, y le voy a hacer caso y no voy a poner trabas’. […] Quizá eso es lo que hace que mi música sea trascendente”.