América Ferrera se siente más ‘poderosa’ desde que es madre

La actriz está gozando su proceso de maternidad

Han pasado ya nueve meses desde que la actriz América Ferrera debutara en la maternidad con el nacimiento del pequeño Sebastian, fruto de su sólido matrimonio con Ryan Piers Williams, y entre los muchos cambios que ha venido experimentando a lo largo de este último año, la intérprete no solo ha querido destacar la asunción de sus nuevas responsabilidades familiares, sino también la energía adicional y las fuerzas renovadas con las que encara cualquier reto.

“Hace un año no tenía un hijo en mi vida, no era madre, y ahora puedo decir que me siento genial en comparación. Creo que la maternidad me ha hecho sentir más poderosa, me he dado cuenta de que puedo hacer mucho más de lo que creía y de que no hay nada que no pueda conseguir”, ha explicado la que fuera protagonista de la serie ‘Ugly Betty’ en conversación con el portal de noticias ‘Entertainment Tonight’.

Uno de los escasos factores que, a día de hoy, podrían minar ligeramente su optimismo y la simpatía que destila en sus apariciones públicas reside en el inminente final de uno de sus trabajos cinematográficos máslongevos: la trilogía de películas de animación ‘Cómo entrenar a tu dragón’, cuya última entrega se estrenará mañana viernes en Estados Unidos y, por tanto, le obligará a despedirse definitivamente de su personaje Astrid.

“Me da mucha pena porque ha sido una constante en mi vida durante los últimos doce años. Hemos dado vida a estos personajes tan maravillosos en los filmes y también en las seis temporadas en que ha durado la serie de televisión. Astrid y el mundo en el que vive han sido una parte muy importante de mí, así que todavía me llevará un tiempo asimilar que ha llegado la hora de decir adiós”, se ha sincerado la intérprete sobre la esperada cinta ‘The Hidden World’.

