La receta del pavo de Adamari López en el día de Acción de Gracias

Así de rico estará la cena de Toni Costa y Alaïa en la noche de "Thanksgiving"

Adamari López es toda una experta preparando el pavo en Thanksgiving, ya que por tradición familiar, ella misma lo hace en su casa todos los años. La presentadora de “Un Nuevo Día” (Telemundo) comparte algunos trucos para una receta única (porque es la única que se sabe) y seguro queda ¡muy jugoso!

“El pavo por tradición me gusta hacerlo a mí, es básicamente, la misma receta porque es la única que me sé, ¡jajaja! A mí me gusta, aunque lo compro ya con mantequilla, yo le despego un poquito la piel sin romperla y le pongo bastante mantequilla y hago como un adobito de especias, de ajo, de cilantro, axiote, le pongo diferentes cosas y con eso voy adobando todo el pavo.

“También le pongo bacon. Debajo de la piel le pongo capitas de bacon para que entre la piel y la carne pueda tener ese saborcito, ese gusto al bacon, aunque después se las pueda quitar y no se las coman.

“Le pongo también cebolla por dentro, pero la cebolla entera para que suelte el jugo, le meto dientes de ajo al pavo, y cada uno de mis hermanos cuando viene a lo mejor incorpora algo. Un día es un arroz con habichuelas, otro día es un arroz con cebolla, otro día es un arroz con gandules, en cada año va variando como las cosas que están alrededor, pero siempre tiene que ver con nuestras tradiciones”.