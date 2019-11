Maradona acusó a un árbitro en Argentina: “ve menos que Andrea Bocelli”

Diego no para de dar de qué hablar desde su llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata

Diego Armando Maradona no para de ser la portada de los diarios desde que llegó al fútbol argentino, en la cancha o fuera de ella, siempre nos da de qué hablar.

Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo dirigido por Diego, empató como visitante con Banfield en la decimoquinta fecha de la Superliga argentina, en un duelo en el que el “Lobo” fue perjudicado por un error del árbitro y no cayó en gracia al Diez:

🤬 Maradona: “Espinoza ve menos que Andrea Bocelli” Diego despedazó al referí Espinoza por el penal que le dio a Banfield. “Es un mentiroso y un cobarde. Se cree Servini de Cubría, no le podés decir nada”, dijo el DT de #Gimnasia 👉 https://t.co/6TAqPB6Xkr pic.twitter.com/IwrcvzspcH — Diario Olé (@DiarioOle) November 30, 2019

“Este muchacho parece que no se da cuenta, no lee, o me parece que ve menos que Andrea Bocelli“.

“Espinoza es un desastre. No quiero que me regalen un penal, solo quiero que no nos tiren para atrás. Los pibes hicieron un gran esfuerzo y se merecen todo. Acá, cuando cobra el penal, miró al juez de línea. Es un mentiroso, un cobarde”, dijo Maradona sobre el árbitro del encuentro.