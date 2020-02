Salma Hayek se abre el escote y roza sus pechos

View this post on Instagram

I am very moved by the profound act of protest and strength initiated by the incredible women of Chile, who are inspiring women around the world to stand together against social inequality with their feminist anthem. I am with you. Estoy muy conmovida por el profundo acto de protesta y fortaleza iniciado por las increíbles mujeres de Chile, que inspiran a las mujeres de todo el mundo a unirse contra la desigualdad social con su himno feminista. Estoy con ustedes. #Chile #ChileanProtests #FeministAnthem #Feminism