¡Bob Arum ataca con todo a Mikey García! “No vale lo que pide”, asegura el promotor

El CEO de Top Rank dejó en claro que nunca trabajaría con el peleador de raíces mexicanas

El promotor de boxeo Bob Arum no olvida los problemas que tuvo en su momento con el boxeador Mikey García, pues destacó que el precio que el peleador mexicoamericano pide para subir al ring es absurdo y no lo vale.

“No estoy interesado en promover una pelea con Mikey García. No es que no sea un buen peleador, y no es que no sea un buen tipo. Es un buen tipo, pero sus demandas financieras son ridículas”, comentó el CEO de Top Rank.

“En lo que a mí respecta, Mikey García debería olvidar cualquier promoción conmigo, porque el dinero que Mikey García quiere es obsceno, y no vale la pena”, agregó Arum, quien no está dispuesto a trabajar con el nuevo campeón Diamante del CMB de peso welter.

Asimismo, mencionó que tampoco accedería a que García se midiera a Josh Taylor, campeón superligero de la FIB y de la AMB, pues recalcó que el dinero que pretende el peleador y su promotor Eddie Hearn supera los límites.