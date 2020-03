La Casa Blanca ordenó a las autoridades sanitarias no publicar toda la información sobre el coronavirus

La falta de transparencia habría retrasado la respuesta estadounidense al nuevo brote

La Casa Blanca ordenó a las autoridades sanitarias del país que traten como clasificadas las reuniones de alto nivel sobre el coronavirus, según dijeron cuatro funcionarios de la Administración Trump. Se trata de una inusual medida restrictiva que obstaculizaría la respuesta al contagio del Gobierno de Estados Unidos.

Funcionarios del sistema sanitario dijeron a Reuters que desde mediados de enero se han celebrado docenas de debates clasificados sobre temas como el alcance de infecciones, cuarentenas y restricciones de viaje en una sala de reuniones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de alta seguridad.

De dichos encuentros -algunos a través de videoconferencia- se excluyó a personal sin autorización de seguridad, como a expertos del Gobierno, tal y como dijeron a la citada agencia.

“Tuvimos algunas personas muy críticas que no tenían autorizaciones de seguridad que[, por tanto,] no podían ir ”, dijo uno de los funcionarios anónimos. “Estas no deberían ser reuniones clasificadas“, consideró.

Las fuentes de Reuters dijeron que el Consejo de Seguridad Nacional (NSC, por sus siglas en inglés), que asesora al presidente en temas de seguridad, fue el encargado de ordenar la clasificación. “Esto vino directamente desde la Casa Blanca“, comentó un funcionario.

El hermetismo de la Clasa Blanca en este tema bloqueó cierta información y probablemente retrasó la respuesta a la crisis por una enfermedad (COVID-19) que ha matado a unas 30 personas en el país e infectado a más de 1,000.