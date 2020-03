¿Será? Miguel Herrera afirma que es más difícil dirigir al América que a la Selección Nacional

Para el Piojo, las Águilas son un reto más complicado que estar el frente del Tri

En sus casi 20 años de trayectoria como entrenador, Miguel Herrera puede presumir de haber dirigido a dos de los equipos más apasionantes de México: el América y la Selección Nacional Mexicana.

Se podría pensar que entre estos dos, el Tri es el conjunto más complicado de dirigir, debido a la presión de los fanáticos y todo lo que implica representar a un país, pero de acuerdo a Herrera, es más complicado estar en el banquillo de las Águilas.

En entrevista para la estación de radio Unanimo Deportes, el Piojo confesó que es más difícil dirigir a los de Coapa.

“Sinceramente yo creo que es más difícil ser técnico del América. En la Selección Mexicana todo mundo le va a la selección, si no te va bien todo mundo te quiere fuera, no hay media tintas. En el América la mitad del país te quiere si le das resultados y si no das resultados a la mitad del país tienes burlándote y la otra mitad te quiere correr. La silla mediática del América es muy fuerte, la presión es muy fuerte, te exigen ganar, con quien estés tienes que salir a ganar y no tienen que haber pretextos”, confesó el Piojo.

Miguel Herrera está a un titulo de convertirse en el entrenador más ganador del América. ¿Lo conseguirá pronto?