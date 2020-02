Amscot Financial Hace Mini-Concesiones a 10 Grupos de Servicio sin Fines de Lucro

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un prominente proveedor de servicios financieros convenientes y dirigidos al consumidor, recientemente otorgó mini-concesiones de $250 a $2,500 para apoyar a 10 organizaciones de servicio sin fines de lucro diferentes, ubicadas en todo el estado de la Florida.

“Nuestro objetivo es encontrar la manera más efectiva para apoyar a nuestras comunidades locales”, expresó Ian MacKechnie, fundador y ejecutivo principal de Amscot Financial. “Hay algunas organizaciones muy merecedoras de esta distinción y que hacen una diferencia, y queremos contribuir a su éxito”.

Se hicieron mini-concesiones a las organizaciones siguientes:

1 Voice Foundation , Hillsborough County: Ofrecen programas y servicios a niños con cáncer y sus familias, conectándolos con las fuentes de cuidado financiero, emocional y educacional. Además, realizan esta labor mientras ofrecen fondos para la investigación de la cura del mañana. Para más información, por favor visite: www.1voicefoundation.org

, Hillsborough County: Ofrecen programas y servicios a niños con cáncer y sus familias, conectándolos con las fuentes de cuidado financiero, emocional y educacional. Además, realizan esta labor mientras ofrecen fondos para la investigación de la cura del mañana. Para más información, por favor visite: www.1voicefoundation.org East Tampa Business and Civic Association , Hillsborough County: Su misión es desarrollar un clima comercial y comunitario saludable para estimular oportunidades y mejorar las condiciones de vida de niños, familias y mayores en la Comunidad de East Tampa y por toda Tampa Bay, Fl. Para más información, por favor visite: www.etbcatampa.org

, Hillsborough County: Su misión es desarrollar un clima comercial y comunitario saludable para estimular oportunidades y mejorar las condiciones de vida de niños, familias y mayores en la Comunidad de East Tampa y por toda Tampa Bay, Fl. Para más información, por favor visite: www.etbcatampa.org Habitat for Humanity Marion County , Marion County: Una organización relacionada con la vivienda, que opera bajo principios cristianos que buscan poner al amor de Dios en acción, mediante la construcción de hogares, comunidades y creando esperanza en Marion County. Se dedican a la eliminación de viviendas por debajo de los estándares tanto local como mundialmente, mediante la construcción, rehabilitación y conservación de hogares. Lo hacen defendiendo políticas de vivienda justas y ofreciendo entrenamiento y acceso a los recursos para ayudar a las familias a mejorar sus condiciones de vivienda. Para más información, por favor visite: www.habitatocala.org

, Marion County: Una organización relacionada con la vivienda, que opera bajo principios cristianos que buscan poner al amor de Dios en acción, mediante la construcción de hogares, comunidades y creando esperanza en Marion County. Se dedican a la eliminación de viviendas por debajo de los estándares tanto local como mundialmente, mediante la construcción, rehabilitación y conservación de hogares. Lo hacen defendiendo políticas de vivienda justas y ofreciendo entrenamiento y acceso a los recursos para ayudar a las familias a mejorar sus condiciones de vivienda. Para más información, por favor visite: www.habitatocala.org The Lula McGrady Foundation, Inc ., Lake County: Provén ayuda y esperanza para las mujeres abusadas, divorciadas y violadas, así como adolescentes sin hogar, madres solteras y muchachas de high school que abandonan la escuela o son expulsadas, en Lake County. Para más información, por favor visite: www.lulamcgrady.org

., Lake County: Provén ayuda y esperanza para las mujeres abusadas, divorciadas y violadas, así como adolescentes sin hogar, madres solteras y muchachas de high school que abandonan la escuela o son expulsadas, en Lake County. Para más información, por favor visite: www.lulamcgrady.org Pace Center for Girls of Citrus County , Citrus County: Proporcionan a las muchachas y mujeres jóvenes la oportunidad de un futuro mejor mediante la educación, asesoramiento y defensa. Para más información, por favor visite:www.pacecenter.org

, Citrus County: Proporcionan a las muchachas y mujeres jóvenes la oportunidad de un futuro mejor mediante la educación, asesoramiento y defensa. Para más información, por favor visite:www.pacecenter.org Partin Settlement Elementary , Osceola County: Una escuela de Título 1, solicitaron fondos para comprar nuevos libros para la biblioteca ya que muchos estudiantes no devuelven ni pagan los libros. El aumento de la cifra hasta la fecha y los libros de mayor interés ayudarán a mejorar la tasa de alfabetización de los estudiantes. Para más información, por favor visite: www.pses.osceolaschools.net

, Osceola County: Una escuela de Título 1, solicitaron fondos para comprar nuevos libros para la biblioteca ya que muchos estudiantes no devuelven ni pagan los libros. El aumento de la cifra hasta la fecha y los libros de mayor interés ayudarán a mejorar la tasa de alfabetización de los estudiantes. Para más información, por favor visite: www.pses.osceolaschools.net Plant City Black Heritage Celebration, Inc. , Hillsborough County: Ofrecen a la Comunidad de Plant City una mezcla única de Arte, Cultura e Historia Africana y Afro-Norteamericana. También patrocinan un programa de lectura en el verano, alimentan a los desamparados, patrocinan el programa Santa Sled, que ofrece juguetes, comida y bicicletas a las familias necesitadas. Además, se entregan becas para estudiantes de high school que las merecen, para hacerlos avanzar en sus oportunidades educacionales. Para más información, por favor visite: www.celebration2.homestead.com

, Hillsborough County: Ofrecen a la Comunidad de Plant City una mezcla única de Arte, Cultura e Historia Africana y Afro-Norteamericana. También patrocinan un programa de lectura en el verano, alimentan a los desamparados, patrocinan el programa Santa Sled, que ofrece juguetes, comida y bicicletas a las familias necesitadas. Además, se entregan becas para estudiantes de high school que las merecen, para hacerlos avanzar en sus oportunidades educacionales. Para más información, por favor visite: www.celebration2.homestead.com Sarasota – Manatee Association for Riding Therapy, Inc. , Manatee County: Esta asociación empodera y enriquece las vidas de niños y adultos con necesidades especiales con programas terapéuticos relacionados con los caballos. Para más información por favor visite: www.smartriders.org

, Manatee County: Esta asociación empodera y enriquece las vidas de niños y adultos con necesidades especiales con programas terapéuticos relacionados con los caballos. Para más información por favor visite: www.smartriders.org Tampa Bay Black Heritage Festival , Hillsborough County: El objetivo de Tampa Bay Black Heritage Festival es ofrecer, promover y perpetuar a la comunidad de Tampa Bay, como turistas, una mezcla única de arte, cultura e historia africana y afronortemericana. Existe para apoyar a los vecindarios con riqueza cultural y diversidad en el zona, garantizando que todos los eventos incluyan a toda la comunidad. Para más información, por favor visite: www.tampablackheritage.org

, Hillsborough County: El objetivo de Tampa Bay Black Heritage Festival es ofrecer, promover y perpetuar a la comunidad de Tampa Bay, como turistas, una mezcla única de arte, cultura e historia africana y afronortemericana. Existe para apoyar a los vecindarios con riqueza cultural y diversidad en el zona, garantizando que todos los eventos incluyan a toda la comunidad. Para más información, por favor visite: www.tampablackheritage.org Florida Press Educational Services, Inc., Pinellas County: Es una organización de profesionales periodísticos que promueven la alfabetización y el pensamiento crítico, especialmente para los jóvenes. Los objetivos primordiales de FPES es enseñar a los estudiantes a leer los diarios de manera crítica, nutrir su deseo de leer efectivamente, estimular una preocupación por los temas públicos, comunicar un entendimiento de la prensa libre en nuestra sociedad, estimular la participación en el proceso de auto-gobierno y promover el uso de los diarios como libros de texto en la educación. Para más información, por favor visite: www.fpesnie.org

Amscot es la principal compañía de servicios financieros no bancarios de la Florida. Con oficinas centrales en Tampa, FL., Amscot Financial proporciona servicios financieros convenientes y dirigidos al consumidor, entre los que se incluyen adelantos de dinero, cambio de cheques, pago de cuentas, transferencias de dinero, tarjetas prepagadas y money orders. Amscot Financial opera actualmente 237 oficinas de servicios financieros minoristas por toda la Florida, y emplea a casi 2,000 asociados. Amscot Financial ha sido reconocida por Tampa Bay Business Journal como uno de los mejores lugares donde trabajar en Tampa Bay por cinco años consecutivos (2008-2012) y fue recientemente denominada como uno de los Mejores Empleadores de Tamaño Mediano de los Estados Unidos por Forbes. Para más información sobre los productos y servicios de Amscot, su participación en la comunidad y oportunidades de carrera, por favor visite: www.Amscot.com.

Contacts

Amscot Financial



Alexandra Bustos, 813-637-6277



abustos@amscotfinancial.com