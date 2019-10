Amscot Financial Hace Mini-Concesiones a 15 Grupos de Servicios sin Fines de Lucro

TAMPA, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Amscot Financial, un importante proveedor de servicios financieros convenientes, dirigidos al consumidor, recientemente concedió mini-concesiones de $100 a $5,000 en apoyo de 15 organizaciones de servicios sin fines de lucro diferentes ubicadas en localidades de toda la Florida donde la compañía presta servicios a varios millones de consumidores.

“Como negocio, nuestro compromiso de servir a grupos sin fines de lucro locales es una de nuestras más altas prioridades”, expresó Ian MacKechnie, fundador y ejecutivo principal de Amscot Financial. “Nos esforzamos por ayudar a crecer y enriquecer a nuestras comunidades de la Florida apoyando a las diversas organizaciones que proveen apoyo y compasión a nuestros vecinos”.

Se hicieron mini-concesiones a las organizaciones siguientes:

Arthritis Foundation, Florida: The Arthritis Foundation ofrece a los niños de la Florida Central que viven con artritis, la oportunidad de asistir a los JA Camp and Family Retreat Weekends. Ellos ofrecen dos sesiones de campamentos de verano y un fin de semana en el JA Family Retreat durante la primavera. Para muchos campistas, es la primera vez que han conocido a otros niños que viven con los mismos desafíos y limitaciones. Los campamentos JA proveen un entorno seguro y estimulante. También celebran los “JA Family Days” para ayuda a niños y sus familias a tener una vida mejor con la artritis juvenil. Estos eventos informativos y de apoyo ofrecen oportunidades para establecer vínculos fructíferos y educación. Para más información por favor visite: www.arthritis.org

Camelot Community Care, Florida: Han estado sirviendo a niños y familias que han sido víctimas de abuso, abandono, problemas de conducta y de abuso de estupefacientes. Su misión es desarrollar y proveer servicios que le permitan a los niños y familias realizar tu potencial pleno. Para más información, por favor visite: www.camelotcommunitycare.org

Canine Assisted Therapy Inc, Broward County: Su misión es mejorar las vidas de niños y adultos, logrando metas físicas, cognitivas, sociales o emocionales utilizando equipos certificados de terapia con mascotas. Para más información, por favor visite: www.catdogs.org

Corporation to Develop Communities, Hillsborough County: Creando oportunidades para que las personas puedan construir futuros prósperos y comunidades vibrantes. Ello se logra desplegando estrategias generales de desarrollo de la comunidad que conectan el desarrollo de la fuerza laboral, la vivienda, y los bienes raíces con la educación, el liderazgo de los residentes y la seguridad de la comunidad para impulsar la prosperidad económica. Para más información, por favor visite: www.cdcoftampa.org

Children’s Safety Village of Central Florida, Orange County: Su propósito es prevenir las lesiones y muerte de niños mediante una educación para salvar vidas y experiencia de primera mano, eliminando las condiciones inseguras mediante la educación y el entrenamiento de los niños. Sus objetivos giran en torno a la seguridad y la protección de los niños. Para más información, por favor visite: www.childrensafetyvillage.org

CM Box Car Racing dba Sunshine State Superkids, Lake County: Desarrollado por la pasión por las carreras derby de cajas de jabón y los niños. El programa se convirtió en la organización de un día de diversión de carreras libres para niños con necesidades especiales, niños en hogares de acogida, desamparados y de edad escolar con familias de bajos recursos. Estos niños pueden tener un día de diversión sin preocupaciones financieras ni médicas. Para más información, por favor visite: www.sunshinestatesuperkids.com

Faces of Courage Foundation, Hillsborough County: Proporciona dias de paseos diurnos y campamentos de fin de semana sin costo alguno para niños, adolescentes/jóvenes adultos con todo tipo de cánceres y trastornos de la sangre. Faces of Courage también participa en concesiones para investigaciones del Moffitt Cancer Center y la USF. Para más información, por favor visite: www.facesofcourage.org

Great Explorations Children’s Museum, Pinellas County: Por más de 30 años, Great Explorations ha sido el apoyo preeminente de aplicaciones de aprendizaje práctico de Tampa Bay para niños mediante un currículo probadamente creativo. Su misión sigue centrada en estimular el aprendizaje mediante la creatividad, el juego y la exploración. Para más información, por favor visite: https://greatex.org/

Hillsborough County Alternative School (Brandon Epic 3 Center), Hillsborough County: Estas escuelas fueron establecidas para cubrir las necesidades de estudiantes que no pueden aprender efectivamente en un entorno escolar tradicional. Su objetivo es corregir a los estudiantes mediante cursos y regresarlos a su escuela tradicional mejor dotados para el éxito. Como parte de su objetivo y exponer a estos estudiantes a experiencias que de otra manera no podrían vivir debido a dificultades financieras. Brandon Epic ha creado una experiencia de viajar a la Universidad de Harvard. Ellos seleccionan a 10 estudiantes de entre 100-150, después de cumplir y completar criterios. Para más información, por favor visite: www.sdhc.k12.fl.us

Learn Tampa Bay dba Achieve Plant City, Hillsborough County: Su misión es empoderar a las familias y proveerles las habilidades educacionales y la confianza necesarias para tener éxito en la vida. La organización fue fundada por una desertora escolar quien cambió su vida mediante la educación. La filosofía de la organización es que mediante la educación y el apoyo, todas las personas pueden alcanzar su potencial. Para más información, por favor visite: www.achieveplantcity.org

Mount Dora Police Department National Night Out, Lake County: Este es un evento esfuerzo de la comunidad para promover la prevención del delito, la seguridad, y la participación de la comunidad. Su intención es aumentar la conciencia sobre los programas de la policía en la comunidad. Para más información, por favor visite: www.ci.mount-dora.fl.us/325/police

National Council of Negro Women, Incorporated, Pinellas County: Una coalición que comprende a 200 secciones basadas en la comunidad en 32 estados y 38 organizaciones nacionales afiliadas que se esfuerzan por ilustrar e inspirar a más de 3,000,000 de mujeres y hombres. Su misión es guiar, defender y empoderar a las mujeres de ascendencia africana, sus familias y comunidades. Para más información, por favor visite: www.ncnwstpete.org

Pasco Sheriff’s Charities – Fishing for Families, Pasco County: Son una organización se esfuerza por lograr apoyo para las grandes causas de Pasco County, tales como los programas Youth Fishing & Environmental Center, Family Support Network and Police Explores, para mencionar unos cuantos. Para más información, por favor visite: www.pascosheriffcharities.org/fishingforfamilies

Nature Coast Technical High School, Hernando County: Constituyen un programa de paternidad para adolescentes que labora con muchachas y adolescentes embarazadas, apoyando a los estudiantes académicamente mientras le ayudan a adquirir habilidades para convertirse en padres. Para más información, por favor visite: www.hernandoschools.org

Starting Right, Now, Hillsborough County: Se dedican a ayudar a adolescentes desamparados proveyéndoles vivienda y clases de habilidades para la subsistencia. Ofrecen un enfoque profundo, holístico y personal para poner fin al desamparo, un niño a la vez. Cada joven es asociado a un mentor que se convierte en su defensor, guiándolos con apoyo emocional. Los estudiantes tienen acceso a seguro de salud, estampillas de comida, banca (conocimiento financiero) y una red de apoyo. Para más información, por favor visite: www.startingrightnow.org

Amscot es la principal compañía de servicios financieros no bancarios de la Florida. Con oficinas centrales en Tampa, Fla., Amscot Financial provee servicios financieros convenientes y dirigidos al consumidor, incluidos adelantos de efectivo, cambio de cheques, pago de cuentas, transferencia de dinero, tarjetas prepagadas y money orders. Amscot Financial actualmente opera 237 centros de servicios financieros minoristas por toda la Florida y emplea a casi 2,000 asociados. Amscot Financial ha sido reconocida por el Tampa Bay Business Journal como uno de los Mejores Lugares donde Trabajar en la Bahía de Tampa por cinco años (2008-2012), y fue recientemente denominada por Forbes como uno de los mejores empleadores de mediano tamaño de Estados Unidos. Para más información sobre los productos y servicios de Amscot, la participación en la comunidad y oportunidades de empleo, por favor visite: www.Amscot.com

Contacts

Amscot Financial

Alexandra Bustos, 813-637-6277

abustos@amscotfinancial.com