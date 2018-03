Gain Revela Nuevo Pac Individual de Lavado Junto con Innovador Estudio que Prueba Vínculo Emocional entre Aroma de Gain y Música

El detergente Gain de Procter and Gamble está dándole un nuevo nivel de alegría a la experiencia de lavado con los nuevos Gain flings! Los consumidores podrán ahora obtener más del fresco aroma que aman y desean en un pac de lavado de uso individual. Gain flings! no solo brinda una mejor limpieza en comparación al detergente líquido de Gain en su nueva fórmula con OxiBoost y el poder de Febreze para remover el mal olor, sino que además brinda a los consumidores la mejor experiencia aromática que Gain haya traído al mercado. De hecho, un estudio comisionado por Gain comprobó que el aroma de Gain flings! proporciona más alegría que el escuchar nuestra música favorita. Gain lanzará el producto en la noche más importante para la industria de la música, durante la 56º. edición anual de los premios Grammy®.

El Aroma y la Música se Encuentran

Por años, los fans de Gain han celebrado la sensación que el exclusivo y característico aroma de Gain Original trae a sus vidas diariamente, pero no la habían podido describir. Para entender mejor dicha sensación Gain se unió al experto en aromas, Dr. Alan Hirsch y a Innerscope Research para conducir un estudio innovador que prueba el vínculo entre el aroma y la música. Los leales usuarios de Gain o “Gainiacs” fueron invitados a participar en esta investigación para estudiar la comparación entre la sensación que les producía el aroma de Gain flings! y uno de sus pasatiempos favoritos como es el escuchar la música que más les gusta.

“He sido un consumidor leal de Gain por varios años, por tanto, cuando me invitaron a conducir este estudio me dio mucho gusto ser parte del proyecto”, afirmó Dr. Hirsch. “Como parte de mi trabajo, he realizado estudios extensivos sobre el sentido del olfato y los efectos de los aromas en el comportamiento y en el estado de ánimo o el humor de las personas, pero nunca habíamos estudiado la conexión entre la respuesta emocional de la persona a la música en comparación con un perfil aromático específico — como los aromas Original y Moonlight Breeze de los nuevos Gain flings! Las reacciones que vimos a dichas esencias fueron sorprendentes – por lo que podemos decir que el aroma de Gain es realmente música para tu nariz”.

El estudio probó que el aroma de los Gain flings! da más alegría a los consumidores que el escuchar su música favorita. Además, se descubrió que el aroma de los Gain flings! hace más placentero el escuchar la música preferida.

Les Presentamos El Mejor de Todos los Detergentes Gain

Además de haber sido científicamente comprobado que Gain flings! son música para tu nariz, el producto es el mejor detergente que Gain haya traído al mercado, con un beneficio 3 en 1 gracias al Detergente Gain + OxiBoost + el poder de Febreze para remover el mal olor. Los nuevos pacs de lavado tienen el doble de ingredientes limpiadores y 50 por ciento más aroma en comparación al detergente Gain líquido, todo en una forma práctica, medida previamente. La introducción al mercado de los Gain flings! llega después de dos años de espera de los fans de Gain. De estos consumidores leales, 2,500 recibieron muestras de los Gain flings! el mes pasado. El 97 por ciento de quienes los probaron dijeron que los comprarían en un futuro.

“La pasión de nuestros fans – o “Gainiacs” como nos gusta llamarlos, nos inspira continuamente,” dijo Diana Banuelos, Gerente de Marca de P&G para Gain. “Al introducir los nuevos Gain flings! al mercado quisimos asegurarnos de brindarles no solo una experiencia aromática mejorada sino también una poderosa limpieza, para darles verdaderamente el mejor de todos los detergentes Gain. Estamos muy entusiasmados con la respuesta que hemos tenido hasta el momento y estamos listos para presentar los Gain flings! a una audiencia aún más grande el fin de semana de los Grammy® con nuestra campaña Música Para Tu Nariz”.

Para lanzar la campaña Música Para Tu Nariz la marca presentará los Gain flings! dentro del marco de la 56º. edición anual de los premios Grammy®, el domingo 26 de enero de 2014, con el lanzamiento de un comercial de televisión y una fiesta de lanzamiento en los medios sociales que contará con la participación de una lista de celebridades fans de Gain (Gainiacs) entre las que se encuentran las hermanas Braxton y un grupo de influyentes blogueras latinas. Los fans pueden unirse a la conversación siguiendo @GainLatino en Twitter y usando #Musicaparatunariz.

A partir del 27 de enero de 2014 los nuevos Gain flings! se venderán en tiendas de toda la nación en presentaciones de 57, 66, 72, 77 y 90 unidades, al igual que en bolsas de 14, 16, 31 y 35 unidades. Estarán disponibles en el aroma Original y en Moonlight Breeze, un aroma totalmente nuevo que se añade al portafolio de lavado de Gain.

El precio sugerido al menudeo fluctúa entre $4.49 por un paquete de 14 unidades y $21.49 por un envase con 90 unidades. Por favor visite www.yoamogain.com/flings para más información sobre los nuevos Gain flings!

Gain desea que los consumidores tengan la mejor experiencia de lavado posible, pero también sabe que la seguridad de sus familias siempre va primero. Las instrucciones para el uso y almacenamiento apropiados están claramente indicadas en el paquete. Para información adicional sobre uso y almacenamiento seguro de los Gain flings! visite http://yoamogain.com/cuarto-de-lavado-limpio-y-seguro

Acerca de Gain®

El detergente Gain se puede comprar en farmacias, comercios, almacenes y cadenas de supermercados. Gain ofrece detergentes y suavizantes para ropa, hojitas para la secadora, líquidos para lavar los platos, intensificadores de aroma, barras para la secadora y mucho más para llenar tu casa de aromas que son música para tu nariz. Para divertirte con Gain, visita yoamoagain.com, www.YouTube.com/Gain o sigue a Gain Laundry en Facebook y Twitter.

Acerca de Procter & Gamble

P&G sirve a aproximadamente 4.8 mil millones de personas alrededor del mundo con su portafolio de marcas. La Compañía tiene uno de los portafolios más fuertes de marcas de confianza y de alta calidad que son líderes en el mercado, entre las que se encuentran: Ace®, Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Duracell®, Fairy®, Febreze®, Fusion®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Iams®, Lenor®, Mach3®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Prestobarba®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Wella®, y Whisper®. La comunidad de P&G opera en cerca de 70 países alrededor del mundo. Por favor visite http://www.pg.com para las noticias más recientes e información acerca de P&G y sus marcas.

Acerca del Dr. Alan Hirsch

El Dr. Alan Hirsch es un Neurólogo y Psiquiatra Certificado que se especializa en el campo del sentido del olfato. Dr. Hirsch conduce estudios a fondo del sistema químico-sensorial y su relación con todos los aspectos de la vida. Algunos ejemplos de sus estudios incluyen la observación de los efectos de los aromas en el comportamiento, las emociones, el humor, y las interacciones entre individuos.

