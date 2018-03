La Cambiomanía Continúa: Sprint Extiende la Oferta Más Grande en la Historia de la Telefonía Móvil en los EE.UU. Ahorros del 50% en la Tarifa de los Planes de Verizon, AT&T y T-Mobile

Pruebe la Red LTE de Sprint que está mejor que nunca – Más rápida que

AT&T y Verizon

Sprint continuará pagando hasta $650 por todos los gastos de cambio

para los nuevos clientes

OVERLAND PARK, Kan.–(BUSINESS WIRE)–Debido a la abrumadora respuesta a la oferta

más grande en la historia de la telefonía móvil en los EE.UU.,

Sprint está extendiendo su oferta a los clientes de AT&T, T-Mobile y

Verizon y les da la oportunidad de cambiarse y obtener 50 por ciento de

descuento en la mayoría de los planes de tarifas estándar1 de

los competidores hasta el 11 de febrero. Sprint también continuará

pagando los gastos por el cambio, hasta $650 por línea.

Esta oportunidad invita a los clientes de la competencia a experimentar

la Red de Sprint, que está funcionando mejor que nunca – es más rápida

que las de Verizon y AT&T, basado en el análisis de un estudio reciente

de Nielsen

Mobile Performance Data2 – y anima a los usuarios móviles

a probar la nueva Red LTE Plus, que está demostrando un desempeño de

alta velocidad en exceso de 100Mbps a nivel nacional3.

“La respuesta a la oferta de 50% de descuento ha sido increíble”, dijo

Marcelo Claure, presidente y director ejecutivo de Sprint. “Hemos

experimentado un récord de ventas durante el Viernes Negro (Black

Friday) y continuamos viendo una gran demanda. Después de recibir tantos

comentarios positivos de los clientes y escuchar de nuestros vendedores

sobre el tráfico en las tiendas, sabía que teníamos que extender esta

emocionante promoción para darles a más usuarios inalámbricos la

oportunidad de experimentar la galardonada Red de Sprint y aprovechar el

mejor valor en la industria de la telefonía móvil”.

Los clientes han quedado muy satisfechos con la oferta. “Créanme cuando

les digo que está oferta es todo un éxito,” dijo Paul

McNeal, de Sterling, Virginia. “La Red de Sprint es tan buena como

la de cualquier otra compañía que he tenido, sus precios son excelentes”.

El plan es simple. Los clientes de AT&T, T-Mobile y Verizon que se

cambien a Sprint recibirán el 50 por ciento de descuento en la mayoría

de sus tarifas de sus planes actuales.

Los detalles:

Cuando cambie su número a Sprint pagará los gastos por el cambio,

hasta $650 por línea, con una Tarjeta de Recompensa de American

Express® una vez que se registren

en línea y entreguen su teléfono 4 .

hasta $650 por línea, con una Tarjeta de Recompensa de American Express® una vez que se registren en línea y entreguen su teléfono . Visite su tienda local de Sprint, tienda de Sprint en RadioShack, http://www.es.sprint.com/

o llame al 1-800-Sprint1 para cambiarse.

o llame al 1-800-Sprint1 para cambiarse. Obtenga su nuevo dispositivo con el plan de arrendamiento Sprint

Lease, iPhone Forever, Sprint Easy Pay o pague el precio completo de

su dispositivo móvil. O traiga su propio teléfono compatible.

Lease, iPhone Forever, Sprint Easy Pay o pague el precio completo de su dispositivo móvil. O traiga su propio teléfono compatible. Los clientes deben transferir una línea telefónica a Sprint y podrán

agregar hasta 9 líneas adicionales en su cuenta.

agregar hasta 9 líneas adicionales en su cuenta. Los clientes deberán escoger entre los planes disponibles con el 50%

de descuento de su compañía telefónica actual.

de descuento de su compañía telefónica actual. Los clientes de Cricket y MetroPCS también podrán cambiarse y ahorrar

el 50% del costo de los planes postpago su compañía matriz.

el 50% del costo de los planes postpago su compañía matriz. Para los clientes que aprovechen esta increible oferta, el ahorro de

50 por ciento de descuento estará en vigencia hasta el 8 de enero de

2018.

1El descuento aplica al plan de servicio básico mensual y a

cargos por acceso solamente. El descuento no se aplica a algunos cargos

como impuestos, recargos, roaming, contenido premium,

opciones adicionales y aplicaciones. Las funciones de los nuevos planes

podrían no corresponder exactamente. La oferta de descuento excluye

promociones/ofertas de la competencia y se limita a planes al consumidor

en vigencia el 4 de enero de 2016 para: Planes de datos compartidos de

Verizon de 1GB, 3GB, 6GB, 12GB, 18GB, 20GB, 25GB, 30GB, 40GB y 50GB;

precios de planes de datos Simple Choice de T-Mobile de 2GB, 6GB y 10GB;

y planes anunciados de datos compartidos de AT&T de 300MB, 2GB, 5GB,

15GB, 20GB, 25GB, 30GB, 40GB y 50GB. Los planes excluyen música

ilimitada y streaming (transmisión) de video, traspaso de datos y

opciones de nube que podrían ofrecer otras compañías. Oferta/cobertura

no está disponible en todas partes ni para teléfonos con descuento.

Sujeto a activación por nueva línea de $36, crédito, traspaso válido. El

cliente debe escoger de las tarifas de la misma compañía de traspaso.

2La

afirmación de velocidad se basa en el análisis del promedio de velocidad

de datos LTE de Sprint recopilados usando los datos de Nielsen NMP

(Agosto a octubre de 2015), que abarca más de 270 millones de POP. Datos

NMP capta el uso real de los consumidores y el rendimiento de las

descargas de todos los tamaños de archivos mayores a 150kb. Velocidades

de descarga reales pueden variar según la ubicación y la capacidad del

dispositivo. Las velocidades reales de descarga varían según la

ubicación y la capacidad del dispositivo.

3La Red LTE

Plus está disponible en selectos mercados.

4Requiere

traspaso válido, entrega de factura previa, entrega de teléfono actual e

inscripción por Internet. Vía Tarjeta de Recompensas de American Express.

