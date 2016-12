¿Cenar afuera? Que te invite tu tarjeta de crédito

Nuestra herramienta de consejos y comparaciones de tarjetas de crédito te puede ayudar a encontrar la tarjeta de crédito perfecta para tus necesidades

A los estadounidenses les encanta salir a comer. En una casa en Estados Unidos en promedio, se gastan $242 por mes en restaurantes, de acuerdo con los últimos datos disponibles de la Oficina de Estadísticas del Trabajo de EEUU para el año que finalizó en junio del 2015. Los precios en los restaurantes podrían aumentar, debido en parte a la presión que reciben para pagar salarios más altos a sus empleados.

No obstante, los consumidores inteligentes pueden reducir el impacto de los precios altos pagando por sus comidas con tarjetas de crédito con reembolso que te devuelven el dinero que gastas en restaurantes.

“Es una buena idea que los consumidores hagan todo lo posible para ahorrar dinero” dice Michael Saccucci, director de estadísticas de Consumer Reports. “Obtener la tarjeta de reembolso adecuada es como encontrar dinero tirado”.

Para descubrir cuáles son las mejores tarjetas de crédito con reembolso, utilizamos los datos del Departamento de Estadísticas del Trabajo de EEUU y los insertamos en nuestra herramienta de comparación de asesoría en tarjetas de crédito. Nuestros cálculos contemplan no solo los varios porcentajes de reembolso que una tarjeta puede ofrecer, si no también las cuotas, exenciones y reglas de reembolso que vienen con cada tarjeta.

Para una familia promedio que gasta $242 por mes para comer afuera, la mejor tarjeta de recompensas que encontramos fue la tarjeta Chase Freedom, que devolvió $324 en 3 años. Esta tarjeta otorga solo 1% de reembolso por los gastos en restaurantes, pero viene con un beneficio extra: 5% de reembolso para los gastos en restaurantes desde julio hasta septiembre. Y no hay cuotas anuales.

La tarjeta Navy Federal Go Rewards salió en segundo lugar en nuestra comparación. Ofrece un reembolso del 3% en efectivo todo el año para los gastos en restaurantes. Eso significó que nuestra familia promedio obtendría $261 de reembolso durante los primeros 3 años. Al igual que la tarjeta Chase Freedom, no hay cuota anual.

Otras 6 tarjetas de reembolso sin tasas anuales otorgaban una devolución de casi $230 en esos 3 años: Discover It , Discover It Chrome, Discover It Chrome for Students, Barclaycard CashForward, CapitalOne Quicksilver , y Amazon.com Rewards. Por lo general, esas tarjetas pagan 1.5 a 2% de los gastos en restaurantes, aunque Discover It paga 5% en los restaurantes desde abril hasta junio y un 1% durante el resto del año.

Aumenta tus ingresos

Usa nuestra herramienta de consejos y comparaciones de tarjetas de crédito para descubrir cuáles tarjetas de crédito con reembolso son mejores para tus necesidades en particular. Luego, transfórmalas en tus tarjetas de uso principal para los restaurantes, bares y cadenas de comida rápida.

Pero quizás prefieras usar una tarjeta con reembolso diferente que pueda devolverte más dinero en otro tipo de compras. Si estás comprando productos alimenticios, por ejemplo, una buena opción sería la tarjeta American Express Blue Cash Preferred. Para tus gastos de combustible, querrás utilizar la tarjeta PenFed Platinum Cash Rewards Plus Visa. Estas tarjetas tuvieron una buena puntuación en nuestras comparaciones de las mejores tarjetas con reembolso para los productos alimenticios y el combustible.

Para calcular cuánto dinero recibirás de reembolso, nuestra herramienta asume que pagas el total de tu saldo de la tarjeta de crédito cada mes. Pero si mantienes un saldo rotativo, los cargos financieros pueden eliminar los beneficios de reembolso.

Además, ten en cuenta que no consideramos algunas tarjetas porque tenían restricciones sobre cómo podías recibir el reembolso. Por ejemplo, una tarjeta con reembolso podría brindarte un 2% de devolución, pero solo si la aceptas como crédito en tu estado de cuenta exclusivo para las compras de viajes.

– Jeff Blyskal