¿Lo que pagas en WeHo para aparcar? Eso va paras los ‘homeless’

Una solución... a medias

Desde hace un par de años, la situación de personas sin hogar en Los Ángeles ha ido en aumento, hasta tal punto que la Junta de Supervisores ha declarado un estado de emergencia para ubicar fondos y ayudar a solucionar el problema.

Pero no es problema que pesa solo en los hombros del condado, sino en varias ciudades angelinas.

Una de ellas, West Hollywood, parece ya tener una solución –¿pero solo para una semana?

Alimentar el parquímetro público de la ciudad contribuirá realmente a una buena causa durante esta última semana del año.

De acuerdo el sitio Wehoville, la ciudad de West Hollywood ha lanzado una campaña llamada “WeHo Gives Back” para desviar un porcentaje de los ingresos del medidor de estacionamiento a varias agencias de servicios sociales que ayudan a las personas sin hogar.

Del 26 al 31 de diciembre, la ciudad dice que el 10 por ciento de los fondos recaudados en metros serán donados a las siguientes organizaciones: Ascencia, Step Up on Second y el Centro Juvenil del Centro LA LGBT.

La ciudad ha sugerido a tales grupos invertir los fondos en colchones para dormir, calcetines, comida, agua y kits higiénicos.

West Hollywood cuenta con 1,986 parquímetros, y según cifras de la ciudad, en 2015 durante la última semana del año WeHo generó $94,000 en ingresos solo por este medio. Si este año se produce una cifra similar, más de $9,000 sería donado a las agencias de servicios a indigentes.