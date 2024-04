David Faitelson asegura que los exfutbolistas le tienen envidia

Para David Faitelson, periodista y analista de fútbol para la cadena TUDN, una de las causas principales por las cuales se generó la controversia con Rafael Puente Jr., entrenador y ahora analista de fútbol de la misma cadena de televisión, se debió a que muchos de los exfutbolistas y entrenadores le tienen envidia.

Dicho punto de vista surgió en la charla que tuvo con La Opinión, para conocer la versión de una de las fuentes principales de esta polémica que ha dividido a la opinión pública en las redes sociales y en donde unos simpatizan con la actitud que mostró el controvertido periodista y otros con el que dirigiera no hace mucho a los Pumas de la UNAM, entre otros equipos de la Liga MX.

En este sentido, Faitelson dijo a pregunta expresa que si este tipo de polémicas incomodaban a la empresa en donde presta sus servicios y que no estaba acostumbrada a estas discusiones y polémicas en donde hubo descalificaciones personales.

“No para nada, en Televisa y en TUDN me han dado todo el apoyo y si hemos hablado de tratar de encontrar la forma de no descalificar a otro compañero, pero nada más. Yo lo que dije y entiendo que generalmente el futbolista o el exfutbolista, así como entrenadores, los que están en las mesas de trabajo tienen hacia mí, no solamente Rafa, sino en general, tienen hacia mí cierta envidia o hasta coraje”.

Mucho coraje y envidia

David, quien adquirió mucho protagonismo en la cadena de TV Azteca a principios de la década de los 90 por sus notas de color en los partidos de fútbol y su periodismo de investigación, expuso sobre este tipo de actitudes que ha visto de los exjugadores y directores técnicos que se dedican a las mesas de análisis en la televisión y sobre todo en la empresa donde actualmente presta sus servicios, TUDN

“Coraje, porque yo trabajo en fútbol, vivo de fútbol, tengo responsabilidades en partidos de fútbol, y bueno, a la mejor hay un coraje, yo lo siento así, quizás estoy equivocado de qué siento que hay cierta envidia, al final del día, ocurren ese tipo de situaciones. Porque yo reviso una y otra vez lo que pasó y creo que fui claramente provocado y mi error fue reaccionar de esa manera”.

Respecto al punto de vista del gremio futbolístico que ahora ha asumido roles en el periodismo de televisión y escrito de que pudieran minimizar sus opiniones por no haber jugado fútbol de manera profesional como ellos, el periodista que levantó polémica por su llegada a la empresa Televisa, descartó esa posibilidad y expuso que lo único que exige es respeto por su trayectoria.

“Creo que todos pateamos el balón desde chiquitos y ellos tienen la fortuna de haberlo hecho de manera profesional. Pero no pasa nada, lo único que digo, es que la gente tiene que estar consciente que nada fue inventado. Yo no invento polémicas, no me dedico a eso, yo no voy a crear un personaje, así soy yo y tú me conoces desde hace muchos años (dirigiéndose al reportero, insisto, no invento personajes”.

David Faitelson adelantó que buscará a Rafael Puente del Río (foto) para proponerle que en las polémicas que generen no haya descalificaciones personales. Foto: Etzel Espinosa/Imago7.

Y añadió sobre este polémico tema: “si en el calor de la conversación hubo primero una provocación donde me dijeron cosas sobre que tengo una conversación estéril, pues eso me molestó, reaccioné mal. Obviamente, me debí haber reído y punto no pasa nada, haber tomado las cosas de quien viene y no hubiera pasado nada, pero lamentablemente tuve una reacción difícil. También dije que el entrenador de Rayados vendía humo y también otra vez se molestaron y me dijeron que no se los digo en su cara, pero el tema no es ese, sino la descalificación sobre mi trabajo”

Pedirá a Rafael Puente Jr. no más descalificaciones personales

En exposición de David Faitelson sobre el conflicto que tuvo el pasado martes con Puente Jr., y que sigue dando de que hablar, expuso que buscará dialogar con su adversario ideológico para llegar a un acuerdo y tratar de no volver a incurrir en descalificaciones personales a favor de una convivencia más accesible dentro de la propia empresa, considerando que son compañeros de trabajo, más no su amigo.

“Mira, yo no tengo ningún problema con Rafa, creo que podemos seguir trabajando, no somos amigos, obviamente, pero debe haber un respeto. Yo esperaría el poder hablar con él, no lo he podido hacer, no nos hemos llamado, porque hemos estado metidos en otros programas. Pero es un hecho que tengo que hablar con él y simplemente pedirle que no nos descalifiquemos personalmente”

Faitelson aseguró que la clave de todo estará en un mayor respeto dentro de los temas polémicos y complicados que surgen en el fútbol y donde ha estado inmerso por defender sus ideas, principalmente con exjugadores como Ricardo Peláez, el finado Tomás Boy, entre otros cuando estuvo en la cadena ESPN y ahora como una de las opiniones estelares de TUDN

“Que él no me descalifique como periodista y yo no lo voy a descalificar como entrenador o un experto en cancha de fútbol, no nos descalifiquemos, creo que podemos discutir sobre el hecho y se acabó, no lo hagamos personal, y espero que lo entienda, yo lo voy a tratar de entender y llevar a cabo y aprender a través de esto que no puedo reaccionar como ocurrió hace un par de noches”.

No tiene miedo

David Faitelson también negó que exista algún tipo de miedo o temor de que su estilo de periodismo y generación de polémicas pueda ponerlo en peligro en los momentos en que la inseguridad parece estar agobiando a muchos sectores de la sociedad en general.

“La verdad es que no vivo pensando en eso, yo me dedico a los deportes, es un tema trivial, un tema tan sencillo, tan simple, tan lúdico, tan banal. ¿Miedo?, lastimosamente tienen en este momento los que están buscando algún tipo de elección popular, y ahí si es terrible la situación, pero yo no. Somos parte de un juego llamado fútbol, y nada más, la gente tiene que entenderlo así y lo tomamos con un profesionalismo, con seriedad y solo hablamos de fútbol”.

Para finalizar, descartó que dentro de la empresa donde presta sus servicios exista un mal ambiente, quizá un mal vestidor, como lo manejan los jugadores cuando la relación humana solo se sobrelleva y en este sentido dijo que:”Creo que en esta empresa he recuperado a mi manada como la tuve en su momento en TV Azteca, tengo una gran relación con Marco Cancino, con los veteranos Antonio de Valdez, Enrique Burak, con Guillermo Schultz, ya casi es mi hermano.

Con las mujeres, también un superambiente, con Mari Fer, con Valeria Marín, con los exjugadores como Marc Crossas, con Tito Villa, que estuve unos días en Ámsterdam y conocí a sus extraordinarios hijos”.

David Faitelson negó que exista un mal ambiente en Televisa Deportes y TUDN por su forma de hacer periodismo y también de que tenga miedo de una agresión por generar polémica.. Foto: Rafael Vadillo/Imago7.

