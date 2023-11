David Faitelson carga contra Jaime Lozano y acusa a la FMF de equivocarse por colocar un DT “impuesto” por los jugadores

David Faitelson estalló contra el seleccionador mexicano Jaime Lozano luego de la derrota ante Honduras, aseguró que la federación se equivocó al nombrarlo como entrenador del Tri. Para el nuevo moderador de TUDN, lo vivido por México fue un desastre y el equipo no funcionó en ninguna de sus líneas.

Además fue un poco más allá y señaló que el Jimmy fue impuesto por los jugadores, además cree que no debe seguir al frente del equipo nacional.

David Faitelson, periodista deportivo mexicano. Foto / Ulises Naranjo / Imago7. Crédito: Imago7

Entrenador a conveniencia de los jugadores

Las declaraciones de David Faitelson fueron hechas en el programa Línea de 4 que transmite TUDN. “Para mi la Federación Mexicana de Fútbol se equivocó con Lozano. Fue un técnico impuesto por los futbolistas, un inexperto, un entrenador que no tuvo resultados en la Liga MX”, dijo.

“Ganó una medalla olímpica con un equipo con límite de edad, pero no tiene la capacidad para lo que necesita hoy México para ganar”, reiteró el polémico comunicador.

Las declaraciones de Faitelson no fueron respaldadas por sus compañeros en el panel, entre ellos Ricardo Peláez, quien dijo no respaldar dichas palabras, las cuales tuvieron eco en redes sociales.

Faitelson también carga contra los futbolistas de la Selección de México

Para Faitelson la culpa no es solo de Jaime Lozano, contra quién cargo de manera contundente; para el comunicador los jugadores tienen gran responsabilidad y por ello hasta los tildó de sinvergüenzas ya que no asumieron la responsabilidad.

Cargó contra las palabras de Memo Ochoa quien salió lesionado antes de la primera media hora de juego y aseguró no querer tener un líder así en su equipo ya que en sus declaraciones considera que nunca asumió responsabilidades como capitán de la Selección de México.

“Me parece que los futbolistas mexicanos algunos son unos sinvergüenzas. No les gusta la crítica, no se comprometen en el campo de juego, solo les gusta que hablen bien de ellos y ganar buena plata, nada más”, puntualizó.

