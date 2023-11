La reacción de Jaime Lozano tras la derrota con Honduras

La selección mexicana sufrió una dolorosa derrota en el Estadio Nacional. Honduras picó adelante en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. México tendrá que remontar un 2-0 en contra y Jaime Lozano señaló sus falencias.

La selección hondureña dirigida por Reinaldo Rueda hizo un partido más que correcto. México era el favorito, a pesar de ser visitante en el Estadio Nacional, pero fue sorprendido por la intensidad de Honduras. Jaime Lozano considera que el factor clave del partido pasó desde el punto de vista mental.

“Nos faltó mentalidad. Normalmente es eso. Lamentable es un mal que nos aqueja, que tenemos que mantener la mentalidad y rendir a nuestro máximo sin importar el rival y el lugar donde juguemos“, dijo el seleccionador mexicano tras el partido.

México ya se frotaba las manos con su hipotético pase a la Copa América de 2024 y por su lucha en esta Liga de Naciones de la Concacaf. Sin embargo, ahora el conjunto mexicano deberá buscar la heroica en el Estadio Azteca.

“Yo creo que es un poco el entorno, es un fútbol muy físico. Aquí es lo que más nos pesa, dejan correr mucho las acciones. Lo emocional no es que le pese, pero no supimos mantener. Tampoco es que nos estuvieran superando, nosotros intentamos sacar la pelota, pero no encontramos soluciones. Venir a Centroamérica no es fácil, lamentablemente no dimos la mejor cara, el equipo tiene una espina clavada, pero ya queremos que sea martes“, explicó.

¿Falta de hambre en México?

Jaime Lozano considera inadmisible que la selección mexicana sea superada desde la ambición al momento de afrontar los partidos. El rival quizá hizo que los futbolistas se relajaran en el Estadio Nacional y pagaron caras las consecuencias.

“Primero ningún equipo nos puede ganar en ambición. Si estamos vistiendo la camiseta nacional fuimos superados, fallamos todos, fallaron ellos, después es un tema de convencimiento personal. Estos escenarios son complicados. No nos adaptamos. Hoy nos salimos de lo que somos, por la desesperación cada jugador quería ayudar con su idea y eso no puede volver a pasar“, agregó.

