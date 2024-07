“El Mayo” Zambada se declara “no culpable” de narcotráfico

Ismael “El Mayo” Zambada, detenido el 25 de julio, rechazó estar presente en la audiencia en la Corte del Distrito Oeste de Texas, pero a través de su representación legal conoció las acusaciones en su contra y se declaró “no culpable”.

Así lo revelan documentos judiciales a los que este diario tuvo acceso, donde se indica también que el líder del Cártel de Sinaloa firmó documentos donde acepta las condiciones del proceso legal que enfrenta, así como declaraciones financieras.

“El acusado desea renunciar a su comparecencia personal en la lectura del documento de acusación y presenta una declaración de ‘no culpable'”, indicó un documento firmado por la jueza Anne Benton.

La jueza especificó que Zambada García obtuvo copia de los cargos en su contra, además de confirmar que dicho documento le fue leído.

El acusado “entiende que… tiene el derecho de presentarse en la audiencia de cargos”, indica la jueza, que aclara que “El Mayo” decidió no atender dicha audiencia.

“La Corte ACEPTA la renuncia y reporta la declaración de NO CULPABLE enviada por el acusado”, señala el documento de la jueza Benton.

“El Mayo” Zambada fue detenido en El Paso, Texas, según reportes de diversas agencias estadounidenses, incluida la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el propio Departamento de Justicia.

Todavía no hay detalles sobre cómo se logró su captura, la cual fue junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. Los rumores sobre un acuerdo de “Los Chapitos” con autoridades estadounidenses surgieron, luego de que Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, desapareciera de los registros de detención de la Oficina de Prisiones, aunque el Gobierno de EE.UU. confirmó al de México que continúa bajo custodia.

Renuncia a audiencia para fianza

En otro documento judicial firmado por Zambada García confirma que renunció o abandonó su “derecho a una audiencia preliminar”.

“También me han informado de mi derecho a una audiencia para fijar fianza, el juez recibirá las pruebas para poder determinar si seguiré detenido sin fianza o si me fijarán fianza”, dice el documento en inglés y español. “Me han informado que si renuncio (abandono) mi derecho a una audiencia para fijar fianza, seguiré detenido sin fianza hasta que se me someta a juicio. Renuncio (abandono) mi derecho a una audiencia para fijar fianza“.

Ese documento donde renuncia a la audiencia para fijar una fianza también está firmado por el abogado defensor Frank Pérez.

Las acusaciones en Texas

Los cargos contra “El Mayo” en la Corte de Distrito Oeste en Texas fueron liberadas por un gran jurado el 11 de abril de 2012.

Señala que, a través del Cártel de Sinaloa, Zambada García y sus socios traficaban cocaína y marihuana hacia EE.UU.

“Se dedicaban a: (a) el tráfico ilegal de cocaína y marihuana; (b) el lavado de dinero proveniente del narcotráfico; y (c) actos de violencia, incluidos el secuestro, la tortura y el asesinato de quienes pierden o roban bienes, son desleales o son percibidos como enemigos del Cártel de Sinaloa, y que operaba principalmente en el Distrito Oeste de Texas, la República Mexicana y otras partes de los Estados Unidos”, dice la acusación.

Zambada García es señalado como uno de los líderes de la organización criminal, la cual está dividida en varias facciones, otra de las cuales era dirigida por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, sentenciado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado.

La acusación en Texas había sido sellada, aunado a que Zambada García enfrenta acusaciones en otras cortes, como lo confirmó el fiscal general Merrick Garland, incluida la Corte de Distrito Este de Nueva York, donde “El Chapo” fue juzgado y sentenciado.

Aunque por ahora “El Mayo” enfrente proceso en Texas, es posible que su caso sea trasladado a otra corte, como la de Nueva York, donde en mayo pasado hubo una actualización de los cargos en su contra, en total suma 21 acusaciones por narcotráfico.

