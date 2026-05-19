Padres denuncian que niña de 13 años se quitó la vida en Michigan tras presunta violación en una fiesta

Padres de una adolescente de 13 años de Michigan denunciaron que la menor se quitó la vida semanas después de denunciar una presunta agresión sexual ocurrida durante una fiesta que tuvo lugar en el mes de febrero.

La joven, identificada como Mylah Thelen, fue encontrada sin vida en su habitación el pasado 29 de marzo en la vivienda familiar ubicada en Portland, Michigan.

Según relataron sus padres a Target 8, Amy Thelen y Robert Thelen, la adolescente les confesó aproximadamente un mes antes que había sido presuntamente violada durante un juego de “spin the bottle” en una reunión ocurrida el 21 de febrero.

Hombre de 18 años enfrenta cargos

De acuerdo con los familiares, el presunto agresor fue identificado como Blake Kozan, de 18 años.

Registros judiciales reseñados por Daily Mail indican que Kozan fue acusado formalmente de un cargo de conducta sexual criminal en primer grado.

El padre de la adolescente afirmó que su hija relató que no quería participar en el acto sexual, pero que no supo cómo detener la situación.

Tras conocer lo ocurrido, los padres llevaron inmediatamente a la menor a un hospital y posteriormente al Centro de Defensa Infantil de Montcalm, donde fue entrevistada por especialistas.

La familia asegura que intentó apoyarla

Los padres señalaron que intentaron acompañar emocionalmente a su hija tras la denuncia y constantemente le recordaban que lo sucedido no era culpa suya.

Sin embargo, indicaron que la adolescente atravesaba un fuerte impacto emocional y que aparentemente ocultaba situaciones de acoso escolar relacionadas con el caso.

El padre también reveló que la menor dejó una nota antes de morir, aunque no ofreció detalles sobre su contenido.

Según la familia, la noche anterior a la tragedia habían compartido momentos felices y hablaban sobre planes futuros.

Familiares y amigos describieron a Mylah como una joven creativa, apasionada por la pintura, la costura y el tejido.

También practicaba jiu-jitsu brasileño y lucha deportiva desde pequeña, disciplinas a las que ingresó tras haber sufrido bullying escolar.

Su obituario la definió como una “niña salvaje con un gran corazón”, amante de las salidas familiares y de pasar tiempo con sus seres queridos.

Padres piden cambios y mayor apoyo a víctimas

Tras la tragedia, los padres de la adolescente aseguraron que buscarán generar conciencia sobre la salud mental, el bullying y el impacto emocional de las agresiones sexuales en menores.

También hicieron un llamado para combatir el estigma que enfrentan muchas víctimas al denunciar abusos.

El acusado tiene programadas próximas audiencias judiciales en junio, mientras el caso continúa avanzando en los tribunales de Michigan.

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