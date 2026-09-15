Inmigrantes desmontan cerca tras pleito por pago: habrían sido amenazados con ICE

Una cerca recién instalada terminó convertida en el centro de una disputa que rápidamente se volvió viral en Illinois. Un grupo de trabajadores de Diaz Fence Company regresó a una vivienda de Joliet y comenzó a desmontar, pieza por pieza, la estructura de madera que había colocado previamente.

El momento quedó grabado en video y fue difundido por César Díaz, propietario de la compañía, a través de Instagram. Las imágenes muestran a los trabajadores retirando las tablas mientras el dueño de la vivienda permanece en el lugar y discute con ellos.

¿Por qué desmontaron la cerca?

De acuerdo con la información publicada por Díaz, el conflicto habría comenzado por un desacuerdo relacionado con el pago del trabajo. La versión difundida en redes sostiene que el propietario se habría negado a pagar a los trabajadores una vez terminada la instalación.

El video muestra lo que ocurrió después: los empleados regresaron al domicilio y comenzaron a desarmar la cerca que habían construido. En distintos momentos se observa al propietario reclamándoles que abandonen la propiedad, mientras la cuadrilla continúa con el retiro.

El elemento que hizo todavía más llamativo el caso fue la referencia a ICE. El activista y abogado Carlos Eduardo Espina reveló que los empleados fueron amenazados con ICE; Díaz agradeció al uruguayo la mención sobre el abuso al que él y sus empleados se vieron sometidos. Hasta el momento se desconoce públicamente la versión del dueño de la vivienda.

La cerca desapareció tabla por tabla

Las imágenes muestran cómo los trabajadores van retirando prácticamente toda la estructura. El episodio generó numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios interpretaron el hecho como una respuesta al supuesto intento de evitar el pago.

Otros cuestionaron que los trabajadores regresaran a una propiedad privada para retirar una instalación ya realizada y señalaron que una disputa contractual debería resolverse por la vía legal.

La historia fue retomada también por otros medios digitales, entre ellos International Business Times UK, que reportó el conflicto por el pago y señaló que la participación de ICE no ha sido confirmada de manera independiente.

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