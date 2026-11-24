Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Sinaloa a Samuel “N”, identificado por autoridades federales como uno de los principales productores de metanfetamina de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la captura se realizó en el municipio de Cosalá, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para reforzar la seguridad en la entidad.

En el operativo participaron elementos de la Marina, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes realizaban patrullajes de vigilancia terrestre y aérea cuando identificaron al operador criminal.

Las autoridades consideraban a Samuel “N” un objetivo prioritario debido a su participación en la producción de drogas sintéticas en las regiones de Quilá y El Dorado, además de su relación con la facción de Los Mayos.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y resultado de los trabajos de inteligencia e investigación, elementos de las Fuerzas Especiales de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, detuvieron a Samuel “N”, objetivo prioritario identificado como uno de los? pic.twitter.com/CjoCSNsfu6 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 24, 2026

Durante la intervención, los elementos federales incautaron un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas que contenían drogas sintéticas.

La detención forma parte de las acciones coordinadas del Gobierno federal para debilitar las estructuras criminales y reducir la violencia en Sinaloa, estado que enfrenta una disputa entre distintas facciones del Cártel de Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad informó que las instituciones federales mantendrán su presencia en la entidad y continuarán con los operativos coordinados.

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