Todo ocurrió en lo que parecieron segundos.

Elvis, un hombre de 26 años originario de Perú, fue detenido el 12 de noviembre durante una cita programada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el edificio federal de Los Ángeles.

Antes de darse cuenta, ya estaba siendo trasladado al centro de detención de Adelanto, situado a tres horas hacia el este.

“Es algo totalmente inhumano”, señaló Nicholas Greene, esposo de Elvis y ciudadano estadounidense. “Te exigen que acudas a las oficinas del ICE. Si no vas, tienes problemas. Si vas, te detienen. Hagas lo que hagas, pierdes. No hay salida”.

Greene, oriundo de Baltimore, Maryland, explicó que su esposo, quien pidió ser identificado únicamente por su primer nombre por temor a posibles represalias, había cumplido con todos los requisitos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), incluido el registro de sus huellas dactilares apenas unas semanas antes. Greene subrayó, además, que su esposo no tiene antecedentes penales.

La pareja contrajo matrimonio el 28 de enero de 2026 tras haberse conocido por varios años. El verano pasado, presentaron una solicitud para obtener la residencia permanente para Elvis, quien ingresó por primera vez a Estados Unidos en 2022 y recibió un estatus temporal de permiso de permanencia (conocido como parole) por parte de la administración Biden. Él fue una de las decenas de miles de personas que obtuvieron dicho estatus durante el mandato de Biden.

El presidente Trump puso fin de manera abrupta a estas protecciones tras su regreso a la Casa Blanca en 2025. Desde entonces, los cruces no autorizados en la frontera sur de Estados Unidos han descendido a niveles mínimos sin precedentes, mientras que las detenciones de inmigrantes en el interior del país han aumentado drásticamente.

Según ICE, la agencia llevó a cabo cerca de medio millón de detenciones este año, con una cifra igualmente récord de deportaciones. En el sur de California, unas 15,000 personas detenidas por ICE desde 2025 han sido deportadas, de acuerdo con el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la UCLA y la UC Berkeley.

Por otra parte, un número creciente de estas detenciones se está produciendo en los tribunales de inmigración, o en sus alrededores, en todo el país, así como durante citas rutinarias en oficinas locales, como la a la que asistió Elvis. Un análisis realizado por el medio de comunicación Mission Local, con sede en San Francisco, reveló que, de las más de 1000 detenciones efectuadas por ICE en la ciudad el año pasado, al menos la mitad ocurrieron durante este tipo de citas.

“Él es mucho más que un simple número”, insistió Greene, refiriéndose a su esposo, con quien ha podido hablar por teléfono en detención. “Es un ser humano que está pasando por algo que nadie merece vivir”.

Greene añadió que, durante su conversación, Elvis “estaba llorando. Tiene miedo”.

Numerosos informes señalan que los miembros de la comunidad LGBTQ+ enfrentan condiciones especialmente duras en los centros de detención del ICE, lo que incluye acoso verbal y físico por parte del personal de dichos centros.

“Muchas de estas personas llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia y la persecución debido a quiénes son, solo para encontrarse con la misma crueldad a manos de nuestro gobierno”, declaró en octubre Ramiro Sarmiento, secretario nacional de prensa de la organización Human Rights Campaign, al medio LGBTQ Nation.

Para Greene, quien trabaja como cosmetólogo en Studio City, esta experiencia ha sido traumática. Ha caído en una depresión profunda y comenta que, en ciertos momentos del día, simplemente rompe a llorar.

“Estoy completamente destrozado. Nunca me había sentido así”, confesó. “Es como si me estuvieran arrebatando todo lo que me importa, y no tengo ningún control sobre ello”.

Greene también responsabiliza a la abogada que Elvis contrató inicialmente para gestionar su solicitud de residencia.

“Antes de su detención, le pregunté en varias ocasiones si estaba segura de que todo estaba en orden y si debíamos hacer algo más”, explicó. “Ella me aseguró que todo saldría bien. Ahora siento que lo único que hizo fue quedarse con nuestro dinero sin hacer absolutamente nada”.

Según Greene, la pareja pagó $4,000 antes de la detención de Elvis, y aún adeudan otros $3,000 dólares. “Ahora, tras su arresto, nos enfrentamos a un gasto adicional de entre 10,000 y 20,000 dólares para contratar a un nuevo abogado”.

Greene ha puesto en marcha una campaña en GoFundMe con la esperanza de cubrir parte de estos gastos. Mientras tanto, la próxima cita judicial de Elvis está programada para el 23 de noviembre. Greene comenta que están buscando activamente un nuevo abogado, con la esperanza de que pueda presentar una petición de Habeas Corpus en nombre de Elvis antes de la próxima audiencia.

Actualmente, hay cerca de 100,000 casos de Habeas Corpus en trámite ante los tribunales federales de todo el país, a medida que más personas detenidas recurren a esta estrategia legal para impugnar su detención.

“Nos dijeron: ‘Sigan estas reglas, acudan a las citas, presenten las solicitudes, paguen las tarifas'”, relata Greene, visiblemente exasperado. “Nos aseguraron que, si cumplíamos con todo eso y teníamos un matrimonio legítimo, tendríamos una vía viable”.

En cambio, afirma que fueron traicionados por un sistema en el que ambos habían depositado su confianza. Por eso, ahora ha decidido alzar la voz.

“Siguen llevándose a la gente, las familias continúan sufriendo”, señala, añadiendo que ha estado en contacto con los familiares de otros detenidos; algunos de ellos llevan meses bajo custodia. Según explica, esto no solo aumenta su propia ansiedad, sino que también refuerza su determinación.

“Al principio, guardé silencio, dice Greene, pero más tarde me di cuenta de que es precisamente por eso que se salen con la suya: demasiadas personas permanecen calladas”.

Este reportaje se realizó como parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto periodístico colaborativo entre American Community Media y diversos medios de comunicación comunitarios en todo el estado.