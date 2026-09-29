Pastor de Los Ángeles llama al centro de detención de ICE en Adelanto un “lugar del mal” 

Al menos tres veces por semana, Guillermo Torres visita a inmigrantes en el Centro de Detención de Adelanto. Estas visitas, que buscan brindar esperanza y consuelo, han sido un salvavidas para muchos y, para algunos, un medio para lograr su libertad.

“No vamos a predicar ni a convertir a nadie; vamos a ofrecer nuestra presencia”, comenta Torres a ACoM en una entrevista reciente. “Muchos de los inmigrantes allí recluidos nunca reciben visitas, ya sea porque sus familias carecen de estatus legal o porque no viven en el país”.

Desde 2011, Torres se desempeña como director de programas de la organización comunitaria Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE), con sede en Los Ángeles. En la comunidad, se ha ganado el respeto gracias a su incansable labor de ayuda a los inmigrantes detenidos en Adelanto.

“Cada vez que los visitamos, les decimos que no están solos y les preguntamos cómo podemos acompañarlos en el camino hacia su liberación de un lugar tan horrible”, afirma Torres. “Nunca había visto tanta crueldad”, añade, describiendo el centro como un “lugar de maldad”.

“No más”

El Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, situado a unas 90 millas al noreste de Los Ángeles, en el condado de San Bernardino, es uno de los ocho centros de este tipo en California donde permanecen recluidas personas afectadas por la masiva ofensiva migratoria de la administración Trump.

Actualmente, más de 6,000 personas se encuentran bajo detención migratoria en el estado. A nivel nacional, la cifra supera las 65,000 personas, y la inmensa mayoría de ellas carece de antecedentes penales.

El propio centro de Adelanto ha sido objeto de numerosas demandas, cuatro de ellas presentadas por CLUE debido a reiteradas violaciones de los derechos humanos.

Torres reconoce que resulta difícil asimilar todo lo que presencia durante sus visitas. “Llega un momento en que simplemente ya no quieres ver más; quieres cerrar los ojos y dar la espalda”, confiesa.

“Cuando comenzaron las redadas [migratorias], no podía sacarme las imágenes de la cabeza… y le preguntaba a Dios: ‘¿Cómo procesas toda esta maldad?'”.

Falta de atención

Torres asegura que lo que más le preocupa durante sus visitas es cuando un detenido no recibe la atención médica que necesita. “El año pasado conocí a un hombre mexicano que estaba muy enfermo. Tenía un problema grave, una infección en la boca, y no le proporcionaron ningún tratamiento. Cuando me fui y subí a mi camioneta, empecé a llorar. Lo primero que pensé fue que más personas seguirán muriendo en Adelanto por falta de atención médica”.

Ha habido al menos cuatro muertes en Adelanto desde que Trump asumió el cargo el año pasado. A nivel nacional, unas 27 personas han fallecido mientras estaban bajo custodia del ICE.

“Lo único que puedo hacer ahora es estar ahí con los detenidos, brindarles un poco de amor”, dice Torres. “La mayoría de los detenidos no han hecho nada malo. Por eso no deberían existir lugares de pura crueldad como Adelanto”.

Capacitación para las visitas

En cuanto a las continuas medidas de control migratorio, que no muestran señales de disminuir, de hecho, el número de arrestos sigue aumentando a pesar de que las encuestas indican que más estadounidenses se oponen a las tácticas de la administración, Torres afirma que las iglesias y el clero deben hacer más.

Con ese fin, Torres ha capacitado a más de 300 miembros del clero y líderes laicos sobre cómo realizar visitas a lugares como Adelanto.

“A veces, los clérigos o los laicos se conmueven tanto con algunos casos que organizan colectas para financiar los honorarios de un abogado para alguno de los inmigrantes”, señala.

Su grupo recibe referencias sobre a quiénes pueden o deben visitar a través del Proyecto Esperanza por los Derechos de los Inmigrantes (Esperanza Immigrant Rights Project).

“Buscamos a solicitantes de asilo que no tienen familia ni nadie que pueda apoyarlos. CLUE, como organización, puede actuar como patrocinador para quienes lo necesitan, y los jueces lo aceptan”, explica Torres. Añade que, en ocasiones, CLUE ha ayudado a los detenidos a encontrar abogados a precios asequibles o ha servido de puente de comunicación con sus familias.

Algunos detenidos han pasado hasta un año o más sin recibir ni una sola visita, comenta. “Cuando llegamos, a veces, simplemente empiezan a llorar de la emoción por recibir una visita”.

CLUE también ha creado un fondo para ayudar a los inmigrantes detenidos en Adelanto a cubrir el costo de la fianza. Hasta la fecha, la organización ha pagado la fianza de más de 150 personas.

Los organizadores trabajan ahora en la creación de un fondo para ayudar a los detenidos a comprar artículos en la tienda del centro de detención (conocida como commissary o comisaría).

¿Quién es el pastor Guillermo?

Hijo de padre puertorriqueño y madre mexicana, Torres nació en 1966 en Los Ángeles. Creció en la zona de Pico-Union, al oeste del centro de la ciudad, donde cuenta que fue testigo de las tensiones entre los chicanos y la comunidad de inmigrantes indocumentados.

El pastor Torres tiene raíces mexicanas y boricuas. Crédito: Cortesía

“Los niños se burlaban de quienes no hablaban inglés”, recuerda.

Torres vivió varios años con su familia en Puerto Rico, donde aprendió español. Regresó a Los Ángeles con su madre, mientras que su padre permaneció en la isla.

La infancia de Torres estuvo marcada por los problemas de salud mental de su madre, a quien se le diagnosticó esquizofrenia.

“Fue muy duro. Imagínate: eres pobre y tienes una madre que, aunque tenía un gran corazón y mucha empatía, estaba enferma”, relata. “Éramos muy pobres y yo vivía casi en la calle. Llegaba tarde a casa, fumaba marihuana y bebía todos los días”.

A los 12 años, Torres dice que intentó suicidarse. Fue un punto de inflexión en su vida.

Más tarde comenzó a asistir a una iglesia pentecostal y luego cursó estudios de teología. Sin embargo, su vocación pastoral no surgió hasta 2007, cuando su hermana, quien trabajaba como diplomática en Europa, falleció de cáncer.

“Nunca había sentido tanto dolor en el alma”, recuerda Torres. “Ahí comenzó mi camino con Dios y mi compasión por las personas que sufren”.

En 2006, Torres conoció a Lewis Logan, veterano activista comunitario y también pastor, quien lo invitó a unirse a CLUE. Allí, Torres comenzó a liderar labores de organización dentro de la comunidad inmigrante y, con el tiempo, llegó a ser conocido simplemente como el pastor Guillermo.

Este reportaje se produjo como parte de Aquí Estamos/Here We Stand, un proyecto de periodismo colaborativo entre American Community Media y medios de noticias comunitarios de todo el estado.