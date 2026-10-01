Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”, hoy 1 de octubre

En pocos días se termina la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México 4”. Este miércoles, 30 de septiembre, Ernesto Laguardia se convirtió en el séptimo finalista de la temporada y este jueves, otro finalista abandona el reality show después de más de dos meses de encierro.

Memo Schutz, Gema Garoa, Yahir, Ese Pérez, Karina Torres y Mariana Ochoa siguen en competencia por el premio final: Cuatro millones de pesos mexicanos, un monto que equivale a $200 mil aproximadamente.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a la encuesta independiente Vaya Vaya en Facebook. La celebridad que se posiciona en el primer lugar de los votos es Karina Torres con 26 %. En el segundo puesto está el influencer Ese Pérez con 22 %; de cerca le sigue Mariana Ochoa con 21 %.

En el cuarto lugar está la actriz Gema Garoa con 14 %, sigue el cantante Yahir con 12 % y en el sexto puesto Memo Schutz con apenas 6 % de la aprobación del público.

Esta consulta preliminar indica que el sexto finalista de la cuarta temporada será el conductor deportivo. Al inicio del programa de telerrealidad de Televisa/Univision, Memo no era el favorito y algunos analistas en redes sociales afirmaban que no llegaría tan lejos. Sin embargo, logró ganarse el cariño del público y se quedó hasta los finalistas.

Encuesta de Vaya Vaya. Crédito: Cortesía Facebook.

Antes de Ernesto Laguardia, la influencer Brianda Deyanara se convirtió en la última eliminada del programa. Antes de ella, salió Cynthia Klitbo.

Este jueves, 1 de octubre, el público decidirá quiénes seguirán en “La Casa de los Famosos México 4” hasta el domingo.

Seguir leyendo:

· Mamá de Abelito confirma demanda contra Naim Darrechi: “Nadie debe ser víctima de violencia sexual”

· Así se vivió el reencuentro de Karina Torres, Wendy Guevara y Paola Suárez en “LCDLFM”

· Así fue la salida de la última eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”