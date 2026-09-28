Así fue la salida de la última eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”

Brianda Deyanara se convirtió en la última eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”. La influencer no logró acumular los votos suficientes para permanecer en la competencia. En esta última gala de eliminación se enfrentaron: Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Memo Schutz y Deyanara.

Esta última eliminación fue, especialmente, emotiva por el lazo que la influencer cosechó con el conductor deportivo Memo Schutz, a quien le dedicó unas palabras debido al estado de ánimo del conductor.

“Me la ponen difícil, le voy a dedicar unas palabras a Memo porque creo que es el que ha estado más cabizbajo últimamente, extraña mucho a su familia, a sus hijos”, dijo durante la posgala con Wendy Guevara.

Añadió: “Que puede, que tiene una personalidad bien bonita y que lo quiero ver para arriba, que dé batalla, me gustaría verlo llegar a la final, sé que puede”.

Al llegar al foro, la influencer agradeció el cariño del público y su apoyo durante esta cuarta temporada. También expresó que estaba muy feliz de que los espectadores le permitieran estar tanto tiempo.

¿Quiénes son los finalistas?

Con la salida de Brianda llegan a la gran final siete concursantes: Mariana Ochoa, la primera finalista de la temporada y también la primera eliminada; Yahir, Gema Garoa, Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Karina Torres y Memo Schutz.

Durante la semana, se conocerán los nombres de los primeros finalistas que saldrán y el domingo, 4 de octubre, solo cinco se disputarán el gran premio que consiste en un cheque de cuatro millones de pesos mexicanos, una cantidad que se traduce a unos $200 mil.

Sumado a esto, el ganador de la temporada sumará reconocimiento y emprenderá diversas giras de prensa para hablar de su experiencia en el programa de telerrealidad.

Los espectadores podrán ver la gran final a través de ViX, a las 8:00 p.m., hora de México, pero para aquellos que están fuera de este territorio, pueden seguirlo por medio de las redes sociales del reality show.

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